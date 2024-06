Alonso ha eletto la sua nuova regina: scoprite la “Nandomobile”

Il bicampione del mondo, Fernando Alonso, ha scelto di proseguire la sua avventura in F1. Ecco che macchina avrà in dote.

Fernando Alonso è diventato il pilota con il maggior numero di partenze nella storia della massima categoria del Motorsport. Non ha nessuna intenzione di mollare, soprattutto con la prospettiva di poter tornare a correre su Power Unit Honda di assoluto spessore con le nuove regole che investiranno il mondo della Formula 1.

Il suo rinnovo biennale non ha sorpreso i fan del nativo di Oviedo. Il numero 14 è un combattente e finché avrà nelle proprie vene la velocità attuale non ha nessuna intenzione di appendere il casco al chiodo. Per la sua ultima avventura nel circus ha sposato il progetto dell’Aston Martin. Il team inglese, di proprietà del boss inglese Lawrence Stroll, non ha ancora vinto un singolo GP in F1, ma le prospettive sono positive.

Il magnate canadese ha messo le mani su uno dei marchi più prestigiosi al mondo con l’obiettivo di portarlo al top in ogni campo. La new entry è una robusta sportiva di colore oro, ribattezzata Valiant. E’ nata perché Alonso voleva qualcosa di più aggressivo della sorella Valour V12. Il design ha quel tocco di retro che è stato apprezzato dallo stagionato pilota asturiano. Il filone stilistico scelto dall’AM trare origine dalla RHAM/1 “Muncher”, nata per Le Mans e basata sul V8 della Vantage fine anni ‘70.

L’intera carrozzeria della Valiant è fatta in fibra di carbonio per contenere il peso, con un avantreno allungato simile al muso di uno squalo, che si allarga su uno chassis largo e poderoso. Ogni singolo elemento è costruito per raggiungere performance elevatissime, con una attenzione spasmodica per l’aerodinamica. La superficie piatta dei cerchi in magnesio da 21 pollici, con speciali prese d’aria per raffreddare gli impianti frenanti carboceramici, sono una opera d’arte.

La potenza della nuova Aston Martin di Alonso

La Valiant sotto al cofano vanta un V12 biturbo da 5,2 litri da 745 cavalli e 753 Nm di coppia, 30 in più rispetto alla Valour. La cavalleria viene messa a terra attraverso le ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce. L’assetto può contare su ammortizzatori Multimatic “ASV” (Adaptive Spool Valve). Le modalità di guida sono le seguenti: Sport, Sport+ fino a Track.

“La Valiant è nata dalla mia passione per la guida al limite – ha annunciato Alonso – e credo che abbiamo creato un capolavoro“. Verranno prodotti solo 38 esemplari della Valiant e sono già stati tutti venduti a un prezzo di circa 2,4 milioni di euro al cambio attuale.