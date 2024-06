Spunta una Lamborghini Swarovski: brilla come un gioiello

La Lamborghini attira clienti molto eccentrici. Un esemplare è stato pizzicato in strada con una speciale combinazioni di diamanti.

Chi sceglie una Lamborghini, solitamente, è un’automobilista facoltoso che in giro pretende di avere gli occhi puntati addosso. La Aventador è tra le supercar più potenti mai uscite dalle fabbriche emiliane. E’ stata sostituita nel 2023 dal lancio dell’erede Revuelto, ma continua a lasciare gli appassionati a bocca aperta per delle linee spigolose che non passeranno mai di moda.

Il DNA Lamborghini è visibile da qualsiasi angolazione vediate una Aventador. Venne presentata nella kermesse svizzera, nel Salone dell’Automobile di Ginevra, nel 2011. Andando oltre il design della Murcielago, l’Aventador ha rappresentato il top di gamma del brand del Toro per 12 anni. Bassa, larga e veloce anche da ferma, presenta prese d’aria e uno splitter che consente un flusso d’aria supplementare per ottimizzare l’efficienza aerodinamica e il raffreddamento del motore.

Le performance della Lamborghini Aventador, grazie ad un iconico motore V12, sono mostruose: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,7 secondi, e una top speed di 355 km/h. Il telaio è in una monoscocca in fibra di carbonio di appena 1.550 chili. E’ una scheggia che può essere apprezzata in diverse modalità di guida: Strada, Sport, Corsa, ed Ego. La Aventador rappresenta un sogno per gli appassionati di supercar e nella versione Superveloce raggiunge potenze anche più elevate. La SV vanta una cavalleria di 740 cavalli.

Questa Lamborghini sa come farsi notare

Basterebbe anche solo accendere una Aventador per attirare l’attenzione, ma c’è chi non si accontenta mai. Una donna, Daria Radonova, ha deciso di apporre due milioni di autentici cristalli Swarovski per personalizzare la propria Lambo. La trovata è molto originale, regalando un look stratosferico ad un’auto che già sa brillare di luce propria in strada.

La proprietaria ha creato molta curiosità nei suoi 120mila follower. Su Instagram ha pubblicizzato la trovata con un post. La donna ha aggiunto nei commenti: “L’ho fatto perché mi piace e non ho certo buttato via i vostri soldi”. La customizzazione risulta evidente anche nella targa, che cita “DARIA IIA”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daria Radionova (@dradionova)

La personalizzazione con i cristalli di colori diversi, è stata effettuata dalla Cars in Cloaks, azienda londinese specializzata in customizzazioni. In un mondo di eccessi nulla fa più notizia, tuttavia in una sfilata di supercar a Londra l’auto italiana ha fatto impazzire i fan.