Red Bull, scoppia un nuovo caso: Horner e Verstappen a muso duro

Non c’è pace all’interno della Red Bull, con Christian Horner di nuovo al centro delle polemiche. Cosa è accaduto con Jos Verstappen.

La Red Bull ha perso gran parte del vantaggio tecnico che aveva accumulato nel corso delle ultime due stagioni, ma grazie al talento sopraffino di Max Verstappen, viaggia verso altri due titoli iridati, che potrebbero essere meno scontati del previsto. Prescindendo per un attimo dall’aspetto sportivo, la stagione del team di Milton Keynes è stata travagliata sul fronte interno, a partire da quanto accaduto ad inizio febbraio, con lo scandalo Christian Horner.

Quanto accaduto realmente tra il team principal e la dipendente a cui avrebbe inviato dei messaggi “spinti” non lo sapremo mai, ma ciò che è certo è che ne è conseguita una rottura interna alla squadra. Adrian Newey ha deciso di lasciare la Red Bull ed il suo futuro è diviso tra Ferrari ed Aston Martin, ma non è finita qui. Non sono mancate discussioni tra lo stesso Horner e Jos Verstappen, con il padre del campione del mondo che ha chiesto più volte le dimissioni del manager britannico. Ora la telenovela è andata avanti con un nuovo episodio carico di tensione.

Red Bull, ancora guerra tra Horner e Jos Verstappen

Il week-end del Gran Premio d’Austria si è aperto con l’importante annuncio di Max Verstappen, che ha confermato alla stampa di voler guidare per la Red Bull anche nel 2025. Tuttavia, il clima resta molto teso tra papà Jos e Christian Horner, che di certo non hanno rapporti idilliaci di questi tempi. Tutto è legato alla lista di piloti e vetture che è stata resa nota dal team di Milton Keynes, relativa a coloro che parteciperanno alla Legends Parade che precederà il via del GP di domenica.

Gerhard Berger guiderà la Ferrari del 2002, David Coulthard sulla Red Bull del 2005, Emerson Fittipaldi sulla Lotus del 1972 e Johnny Herbert sulla Lotus del 1982, che qui in Austria vinse nel 1982 con il compianto Elio De Angelis. Inizialmente, anche Jos avrebbe dovuto far parte di questo gruppo di piloti, ma in base alle liste ufficiali, è stato estromesso dalla parata, alla quale non prenderà parte.

L’ex pilota avrebbe dovuto girare sulla Red Bull del 2012, iridata con Sebastian Vettel, ma a quanto emerso, sarebbe stato proprio Horner ad escluderlo, causando l’ennesima polemica. In un’intervista concessa al “De Telegraaf“, Jos ha detto la sua: “Negli ultimi giorni, ho sentito da più parti che Horner avrebbe fatto di tutto per non permettermi di guidare. Lo trovo molto deludente, anche perché avrebbe dovuto dirmelo in faccia“.