Che scuola ha fatto Valentino Rossi? Imparò qualcosa di fondamentale per la sua carriera

Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP da diversi anni, ed ora corre in auto a tempo pieno. Scopriamo quale scuola ha frequentato.

Si sarà anche ritirato da quasi tre anni dalla MotoGP, ma Valentino Rossi resta un personaggio straordinario, che ha forgiato la propria leggenda a suon di vittorie e gag, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Al giorno d’oggi, il pilota di Tavullia sta vivendo una seconda giovinezza con le auto, ed è pilota ufficiale BMW nelle gare di durata. Due settimane fa ha disputato la sua prima 24 ore di Le Mans sulla M4 GT3 del team WRT, assieme ai suoi compagni Maxime Martin ed Ahmad Al Harthy, con i quali gareggia nel FIA WEC.

Questo terzetto ha ottenuto un secondo posto alla 6 ore di Imola di aprile, ma a Le Mans è stato costretto al ritiro, a causa di un incidente dello stesso Al Harthy, mentre occupava posizioni che permettevano all’equipaggio di lottare per la vittoria. Valentino Rossi potrà rifarsi proprio in questo week-end, visto l’impegno alla 24 ore di Spa-Francorchamps, sempre accanto a Martin ed anche al velocissimo Raffaele Marciello.

Nel 2024, il “Dottore” ha un doppio impegno, essendo impegnato sia nel Fanatec GT World Challenge che nel mondiale endurance, e sta dando il massimo per mantenere posizioni importanti. Nelle prossime righe, vi parleremo di una curiosità che riguarda il suo passato, vale a dire la scuola che ha frequentato quando era ragazzo, che si è rivelata molto importante per la sua carriera di pilota.

Valentino Rossi, ecco quale fu la sua scuola

Non è un mistero che i piloti, ma anche gli sportivi in generale, non siano proprio dei grandi studiosi, tranne qualche rarissima eccezione. Valentino Rossi ha frequentato il Liceo Linguistico di Pesaro, e capirete perfettamente quanto sia stata importante la scelta di un istituto simile per uno come lui. Infatti, in questo istituto ha avuto la possibilità di imparare l’inglese ed anche altri idiomi, molto utilizzati nel corso della sua carriera.

In base a quanto riportato sul sito web “Skuola.net“, Valentino Rossi non ha portato a termine gli studi, ma come sappiamo, ha comunque conseguito una laurea molto speciale. Nel 2005, all’apice della propria carriera, si recò all’università Carlo Bo di Urbino, dove gli è stata data la laurea honoris causa in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni, ed è da qui che deriva il suo famoso soprannome.