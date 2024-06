Una Porsche da Ritorno al futuro dal sapore retrò: linee mozzafiato

Per un brand sempre proiettato al futuro come Porsche non deve essere stato difficile ricreare il sentiment anni ’80 con un modello iconico ispirato alla saga ‘Ritorno al futuro’.

Nel caso non aveste mai visto le tre pellicole che hanno catapultato Michael Andrew Fox nell’olimpo di Hollywood vi consigliamo subito di porre rimedio. L’interpretazione di Marty McFly, protagonista della trilogia di Ritorno al futuro, di Alex P. insieme al Doc, è tra le cose più belle che sono accadute nella magica cinematografia americana degli anni ’80.

Uno spazio speciale lo merita l’iconica DeLorean protagonista dei viaggi nel tempo, ma senza addentrarci troppo nelle trame del film vogliamo parlarvi di una Porsche 928, completamente riprogettata, per apparire la mitica DMC-12. La carrozzeria è stata rivista e, attualmente, si trova a Stoccarda, a soli 18 km da quella che è sempre stata la sua storica sede. Un gruppo di meccanici e di ingegneri del marchio tedesco hanno preso una 928 GTS dal reparto di sviluppo e l’hanno trasformata nella Porsche più silenziosa di sempre, se non consideriamo le varianti alla spina dell’attuale gamma.

Dimenticatevi la Taycan e la Macan, con cui la Porsche ha fatto anche un noto spot che vi riproponiamo in basso, e ripensate agli anni ’80. La casa di Stoccarda svecchiò lo stile sinuoso dell’ammiraglia 911 in favore di un design più squadrato e accattivante. La sorella maggiore della 928 riportava alla mente alcuni modelli di auto giapponesi ma con tutta la potenza delle auto teutoniche. Nacque alla fine degli anni 70 la 928, con un nuovo V8, più potente e performante, creato per far impazzire gli americani.

Porsche, sbarcata direttamente da Ritorno al futuro

La presa d’aria è diventata un enorme cilindro con all’interno un silenziatore. Nella zona posteriore risultava necessario evitare che il rumore dello scarico interferisse, così è stato creato un ampio silenziatore sul lunotto, collegato allo scarico originale. L’albero motore è stato completamente avvolto da ulteriori elementi fonoassorbenti, così come la zona inferiore del cambio.

Harald Mann, che da più di 30 anni è impegnato nella creazione delle opere d’arte che escono da Weissach, a MARCA, ha commentato: “Non importava se il motore fosse anteriore o posteriore, o quanto spazio interno ci fosse. Ciò di cui avevamo bisogno per i test era, soprattutto, molta potenza ai bassi regimi. Ecco perché la 924 è stata esclusa“. La 944 si è rivelata perfetta per l’esperimento, mentre la 911 sarebbe stata troppo potente e rumorosa.