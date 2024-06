Ford, arriva un’altra tegola: richiamato mezzo milione di auto, problema serio

La Ford è costretta ad affrontare l’ennesimo richiamo, questa volta per un pick-up che ha subito un guasto non da poco. I dettagli.

Tra i temi più dibattuti nel settore automotive di oggi, è molto ricorrente quello dei richiami, provocati da difetti più o meno gravi che colpiscono le vetture. La Ford non è nuova a questo tipo di situazioni, e dovrà affrontare un’altra d’ora in avanti, a seguito di un problema che è stato riscontrato su uno dei modelli di maggiore successo. Per la casa di Detroit non è certo un periodo fortunato, dal momento che la mossa di puntare sull’elettrico, per ora, non ha dato risultati positivi.

Secondo quanto emerso in base ad alcune analisi, la Ford perderebbe diverse migliaia di dollari per ogni BEV che produce, senza dimenticare i tanti licenziamenti avvenuti in questi anni. A tutto ciò si aggiunge la pesante batosta sul nuovo richiamo di un modello molto amato, sul quale sarà importante intervenire alla svelta per prevenire incidenti seri. Cerchiamo di capire cosa è stato contestato a questo modello.

Ford, ecco perché l’F-150 è stato richiamato

Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, la Ford è costretta a richiamare ben 552.188 pick-up F-150, un numero di modelli impressionante, per via di un potenziale guasto alla trasmissione. In sostanza, questa problematica potrebbe provocare perdite di controllo soprattutto in prima marcia, ma non è detto che si possa essere così fortunati a prescindere. Il guasto potrebbe avvenire anche a velocità superiori, causando situazioni di grave pericolo, visto che c’è il rischio di far perdere del tutto il controllo del mezzo a chi è al volante.

Per la Ford, come detto, non si tratta del primo caso, dal momento che l’F-150 già nel 2019 era stato coinvolto in un caso analogo, ma è evidente che il difetto non sia stato corretto del tutto. Ovviamente, in questi casi non tutti i modelli sono interessati dal problema, ma la casa dell’Ovale Blu dovrà comunque effettuare un controllo approfondito, e riparare quelle specifiche che risulteranno difettose. Per l’F-150, uno dei pick-up più venduti al mondo, è una brutta battuta d’arresto.