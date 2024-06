FIAT, la Panda adesso costa la metà: l’occasione è da prendere al volo

La FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia, ed ora c’è un’occasione unica per averla a poco prezzo. Ecco quanto la dovrete pagare.

Sono settimane intense per il marchio FIAT e per chi ama la Panda, visto che la più grande rivoluzione nella storia di questo modello sta per diventare effettiva. L’11 di luglio verrà svelato il B-SUV Grande Panda, le cui forme sono già state anticipate da alcuni scatti rilasciati un paio di settimane fa. Si tratta di un cambiamento totale rispetto alla citycar, che comunque continuerà a vivere sotto il nome di Pandina.

La FIAT ha deciso di realizzare un’auto del tutto nuova che condivide piattaforma e powertrain con la francese Citroen E-C3, altro prodotto del gruppo Stellantis. Nelle prossime righe, vi parleremo della vecchia FIAT Panda, che è proposta ad un super prezzo, un’occasione da non perdere. Di certo, in questo affare sarà importante la velocità nel concretizzare l’acquisto.

FIAT, questa Panda è a dir poco regalata

Se siete alla ricerca di una comoda utilitaria da sfruttare nei vostri spostamenti urbani, e che non venga a costare troppo, c’è il mercato dell’usato a venirvi in assistenza. Ebbene, sul sito web “Spoticar.it“, troviamo una FIAT Panda al prezzo di appena 5.000 euro, un prezzo irrisorio che rappresenta la metà del prezzo attuale di vendita, che è sotto promozione. In particolare, si tratta della versione POP 0.9 Turbo CNG da 80 cavalli di potenza massima, con classe di emissioni Euro 5+. Questa è la citycar che fa per voi in tutto e per tutto, ed a questa cifra non troverete di meglio.

Per quanto concerne il suo passato, la Panda in questione è stata immatricolata nel maggio del 2014 ed ha percorso 160.000 km, una distanza che ci sta considerando che ha già 10 anni di vita. Il cambio è manuale con tanto di trazione anteriore, mentre le emissioni di CO2 sono pari ad 86g/km.

Interessante sottolineare che su questa Panda è presente la garanzia di 12 mesi di Spoticar, per cui, siete coperti in caso di problematiche. La FIAT Panda è sempre una certezza per chi cerca una citycar di un certo livello che costi poco, tanto sul fronte del prodotto nuovo quanto sull’usato. Siamo sicuri che il suo acquisto non vi lascerà per niente delusi, ma dovete fare in fretta perché già in molti le avranno messo gli occhi addosso. Presto non sarà più disponibile sul mercato.