L’odore dell’auto nuova vi disgusta? Arriva la soluzione brevettata per eliminarlo subito

L’abitacolo di un veicolo nuovo ha un intenso odore che non piace a tutti gli automobilisti. E’ arrivata una soluzione brevettata che vi stupirà.

Quando escono dalle factory le automobili nuove di zecca hanno quasi tutte lo stesso odore. Fatte eccezioni per abitacoli con interni in pelle e radica, piuttosto esclusivi, tutti gli altri sono caratterizzati da un odore di plastiche appena montate. Il profumo o il tanfo che si respira, entrando nell’abitacolo di un’auto nuova, indipendentemente dalle preferenze di marchi o modelli, è forte.

Nasi sensibili possono trasmettere sensazioni positive o molto negative in base ai gusti. Il mix di tutti i materiali nuovi adottati risulta essere molto riconoscibile. L’aroma degli interni può risultare piuttosto fastidioso per coloro che erano abituati alle proprie vecchie auto e saltano su un nuovo modello, appena arrivata dal concessionario. Il marchio Ford, tra i più storici al mondo, ha deciso, tramite una attività di ricerca e sviluppo costante, di non lasciare nulla di intentato.

Chi acquista un’automobile nuova deve avere un ampio godimento. Per questo motivo ogni singolo dettaglio non può non essere curato. Per rispondere alle esigenze di clienti che non adorano l’odore delle auto nuove, considerandolo un tanfo, la Ford ha elaborato un sistema che permette di eliminare gli odori tipici di un abitacolo nuovo.

Il brevetto anti-odori della Ford

La Casa dell’Ovale Blu ha depositato un brevetto ufficiale per eliminare questa fragranza. In Asia sono molto sensibili agli odori. L’esigenza è nata per avere consensi in Cina dove l’industria dell’Automotive sta esplodendo. Quando i profumi per ambienti non bastano, ci pensa la Ford con la soluzione per cancellare, totalmente, le fragranze di nuovo nelle auto. Il brevetto è stato depositato presso lo United States Patent and Trademark Office.

Il documento chiamato “Vehicle Odor Remediation” spiega il processo automatico di eliminazione dell’odore che nausea tanti automobilisti. In Ford installeranno un dispositivo elettronico computerizzato per avviare l’auto, far partire la ventola del climatizzatore e far abbassare i finestrini per determinare l’uscita della puzza. Ci sarà un rilevatore che verifica il risultato dell’operazione, un dispositivo che coglie tutte le particelle e ne determina la quantità nel mezzo.

La soluzione rappresenterà un toccasana per gli automobilisti che detestano gli odori. Ecco la strada da seguire per scegliere l’auto giusta in un momento critico per l’industria dell’Automotive. La Casa americana non ha ancora svelato tutti i dettagli sul brevetto, ma garantirà la neutralizzazione della fragranza che emanano le plastiche e gli altri materiali dell’abitacolo.