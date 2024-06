Chi è più ricco Lewis Hamilton o Michael Schumacher? Sfida tra i paperoni della F1

I due unici piloti al mondo, nella storia della F1, che hanno vinto 7 riconoscimenti iridati hanno guadagnato cifre iperboliche. Scopriamo a quanto ammontano i loro patrimoni.

Michael Schumacher è stato il punto di riferimento nel circus della Formula 1 dalla morte di Ayrton Senna, avvenuta il primo maggio del 1994, sino al 2006. Chiunque sia cresciuto in quell’epoca conserva un ricordo indelebile delle imprese del Kaiser. Dopo aver vinto i suoi primi due titoli in Benetton, volò a Maranello per mettere in piedi un dream team che distrusse tutti i record storici della Formula 1.

La Ferrari conquistò 6 mondiali costruttori di fila, mentre il Kaiser divenne il primo e ancora l’unico in grado di vincere 5 riconoscimenti iridati consecutivi. La Scuderia tornò ai fasti del passato, riuscendo ad aprire un ciclo meraviglioso. Il percorso di Hamilton in Mercedes non è stato così diverso. Dopo aver trionfato, nel 2008, al volante della McLaren, riuscì a salire sul tetto del mondo in altre 6 circostanze, diventando il mattatore dell’era ibrida della Formula 1.

Cosa hanno in comune Hamilton e Schumacher? I due hanno uno stile di guida ed una personalità molto diversa. Si sono anche respirati in pista quando il tedesco decise di ritornare in F1 per sposare la causa della Mercedes. Ironia della sorte Michael servì su di un piatto d’argento il filotto di vittorie ad Hamilton, consegnandogli una Stella a tre punte di assoluto spessore. Hamilton è stato battuto solo dal teammate Nico Rosberg, nel 2016, e da Max Verstappen, nel 2021, nella precedente era ibrida.

Hamilton vs Schumacher, chi ha guadagnato di più?

La carriera di Lewis non è ancora terminata e potrebbe riservagli altre grandi soddisfazioni, oltre che sorprese. Correrà al volante della Ferrari dal 2025, a 40 anni, provando ad inseguire il sogno di laurearsi per l’ottava volta campione del mondo in F1, superando anche il Barone Rosso. Secondo quanto rivelato da Forbes, nel solo 2021, anno del suo ultimo titolo, i suoi incassi totali, tra ingaggio e sponsor, sarebbero stati nell’ordine degli 82 milioni di dollari.

Le sponsorizzazioni sono circa 30 milioni di euro l’anno, con brand come Monster Energy, Puma, Tommy Hilfiger, Bose e L’Oreal. Il suo patrimonio dovrebbe aggirarsi a circa 300 milioni di dollari e potrebbe arrivare nel prossimo biennio a quasi mezzo miliardo. Il nativo di Kerpen guadagnò circa 327 milioni di euro nel suo periodo in Ferrari, ma secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio sarebbe salito a circa 840 milioni di euro totali, circa un miliardo di dollari americani. Non a caso vi sono stati diversi tentativi di estorsioni.