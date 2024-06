Chi fa i motori della Skoda? Dietro c’è un colosso europeo delle auto

Le industrie Skoda sfornano ogni anno veicoli di assoluta qualità. Il segreto si nasconde nell’affidabilità dei motori di un colosso dell’industria dell’Automotive.

Dopo la prima guerra mondiale la Skoda si attestava già come primo gruppo metallurgico dell’Impero austro-ungarico. Con la costituzione della Repubblica cecoslovacca divennero un punto di riferimento europeo, trasformando la produzione bellica in quella civile. La soluzione migliore per riconvertire il reparto carrozzerie, nato per la produzione di autocarri militari, venne trovata nell’aerea di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale.

La zona situata sulla riva sinistra del fiume Jizera, dista circa 50 chilometri da Praga in direzione nord-est, ed è diventata la sede centrale del produttore. Negli anni ‘20 la Skoda commercializzò con il marchio Skoda Hispano-Suiza alcuni modelli che non ebbero grande successo. Per ovviare al problema il marchio boemo decise di acquisire, nel 1925, il brand Laurin & Klement, afflitto da una grave crisi finanziaria.

La direzione tecnica passò a Václav Laurin e la nuova produzione di automobili, motocicli e biciclette venne lanciata con il marchio Laurin & Klement – Škoda, o L&K – Skoda. La rivoluzione tecnica fu totale nella fabbrica di Mladá Boleslav venne creata una realizzazione di una moderna linea di montaggio per la costruzione in serie delle veicoli e la progettazione di una nuova gamma di motori a 4, 6 e 8 cilindri, destinati ad equipaggiare le serie denominate “4R”, “6R” e “8R”.

L’attuale gamma della Skoda

La storia del marchio della Repubblica Ceca è continuata a tra continui alti e bassi. Il colpo di stato comunista del febbraio 1948 portò la Cecoslovacchia nell’ambito d’influenza sovietico e la Skoda fu nazionalizzata. I modelli più noti erano la Popular, con le sue varie declinazioni, i modelli Felicia e Octavia. A partire dal 28 marzo 1991, il brand finì sotto la gestione del gruppo Volkswagen, il quale rileverà l’intero pacchetto azionario Skoda nel 2000.

La gamma si è allargata a dismisura con modelli che hanno beneficiato del know-how dei tecnici della VW. La Octavia, immessa sul mercato nel 1996, è stata per la prima volta progettata sotto il controllo del colosso di Wolfsburg. Dal 2012, Skoda Auto ha iniziato a produrre motori della generazione EA211 nello stabilimento principale di Mladá Boleslav. Nel 2018, dopo ricavi record nel 2017 di 16,6 miliardi di euro, i numeri hanno tenuto fede alle originali ambizioni del brand e della Volkswagen.