Pioggia con sabbia del deserto: come lavare l’auto per non rovinarla

La pioggia sabbiosa è un fenomeno sempre più comune al giorno d’oggi, ed ora vi sveleremo come lavare l’auto senza fare danni.

L’estate prova a fare capolino, ma tra un’ondata di caldo e l’altra, continuano le precipitazioni, che in molti casi sono state anche piuttosto pesanti, soprattutto al Nord. Quando le temperature si alzano ed il cielo si riempie di foschia a causa dell’umidità, può capitare che arrivino dei leggeri scrosci di pioggia, riempita però da una fastidiosa sabbia che non altro che macchiare le nostre auto, un fenomeno molto fastidioso, soprattutto perché è difficile da rimuovere.

Sul sito web “SicurAuto.it“, è stato spiegato cosa fare per lavare l’auto da questa fastidiosa pioggia sabbiosa, un interessante processo che vi permetterà di farla nuovamente risplendere senza però danneggiare i vetri e la carrozzeria. Andiamo a scoprire nel dettaglio come dovrete agire, e seguendo la procedura alla lettera, siamo certi che non avrete più problemi.

Auto, ecco come lavarla dalla pioggia sabbiosa

La pioggia di sabbia è il frutto di un fenomeno naturale chiamato trasporto eolico di sabbia, con forti venti che trascinano particelle di sabbia dal deserto del Sahara, sino a portarla dalle nostre parti. Il rischio è che queste particelle possano graffiare la vernice o i vetri, ma anche infilarsi in alcune componenti meccaniche come i tergicristalli elettrici, causandone un’usura elevata. Sul sito web sopracitato, è stato riportato cosa fare per evitare che possano avvenire danni fastidiosi alla vostra auto, e ci sono alcuni consigli molto interessanti.

Per prima cosa, viene consigliato di non azionare il tergicristalli, perché è bene prima controllare che qualche residuo di sabbia non si sia posizionato all’interno degli ingranaggi. In seguito, iniziare il prelavaggio della vostra auto con acqua pulita, rimuovendo la gran parte delle particelle di acqua. Fatto questo, è bene passare al lavaggio manuale, usando un detergente specifico per le vetture ed un guanto in microfibra. Davvero importante è il non strofinare con forza, procedendo con movimenti che possano risultare lineari.

In seguito, sono molto importanti le fasi di risciacquo finale ed asciugatura, ed è fondamentale controllare che ogni minimo residuo e particella di sabbia siano stati rimossi. Quando la vostra macchina è piena zeppa di sabbia, è consigliabile lavare in modalità fai da te e non portandola ai famosi “rulli”, che invece che lavarla, potrebbero graffiare la vettura e causare danni molto più seri.