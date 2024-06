Lamborghini, vendita record: milioni di euro per una delle più rare al mondo

Una spettacolare Lamborghini è stata venduta online per una cifra folle, la più alta di sempre in questo ambito. Ecco tutti i dettagli.

Il brand Lamborghini è noto ed amato in tutto il mondo, un orgoglio per noi ed un simbolo del Made in Italy. La casa del Toro sta vivendo un periodo estremamente positivo sul fronte prodotto, ed ha anche ottenuto un ottimo decimo posto al debutto assoluto alla 24 ore di Le Mans in classe Hypercar, dunque, anche in termini di motorsport le cose stanno migliorando parecchio.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di una Lamborghini che ha stabilito un nuovo record, diventando l’auto più costosa che sia mai stata venduta online, un vero e proprio colpo da novanta per chi è riuscito ad acquistarla. Scordatevi Aventador, Huracan o altre auto più note, perché qui si parla di una supercar rarissima, che vale milioni e milioni di euro. Ecco di quale si tratta ed a quale prezzo è stata venduta.

Lamborghini, quanto è costata questa Veneno

In Medio Oriente girano importanti cifre a seguito della presenza di ricchi petrolieri, ed è lì che si assiste alle vendite più clamoroso per quanto concerne il mondo delle supercar. Ebbene, una Lamborghini Veneno Roadster è stata venduta per oltre 6 milioni di dollari, tramite la piattaforma SBX Cars. Si tratta di un nuovo primato assoluto, dal momento che un’auto non era mai stata venduta per una cifra tanto alta in rete, un record che sarà molto difficile da togliere al gioiello della casa del Toro.

Per vari anni, questa supercar molto rara era stata esposta a Dubai, nello showroom di VIP Motors, alla cifra monstre di 8,8 milioni di euro. Anche se si trovava in una delle città più ricche del mondo, nessuno aveva mai provato ad acquistarla, ma ora, ad una cifra leggermente più bassa, ha finalmente trovato un nuovo proprietario. Di Lamborghini Veneno Roadster esistono solo nove esemplari al mondo, ed ora, una di esse non è più sul mercato. Di certo, colui che è riuscito a portarsela a casa la dovrà custodire con estrema cura per ciò che vale.