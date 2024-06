La Mercedes che costa più di una Ferrari: è un vecchio modello completamente stravolto

La Mercedes 190 è un mito del mondo delle quattro ruote, ed in Germania ne sta nascendo uno splendido restomod. Ecco i dettagli.

Il brand Mercedes ha dato vita a dei capolavori nel mondo delle quattro ruote, alcuni rimasti nel cuore degli appassionati. La casa di Stoccarda ha nella HWA AG un suo partner sportivo, che ha gareggiato anche per tanti anni nel DTM tedesco portando a casa diversi titoli. Ebbene, questo marchio ha pensato a realizzare una versione speciale di un’auto che è entrata nell’immaginario collettivo.

Stiamo parlando della spettacolare 190 Evo, una delle berline più iconiche degli anni Novanta, ma anche una certezza assoluta sul fronte delle prestazioni. Si tratta di un restomod di quella vettura, una delle Mercedes di maggior successo della casa teutonica. Andiamo a vedere, nei dettagli, quelle che sono le sue forme, e se la volete acquistare, dovrete tirare fuori una cifra da record.

Mercedes, HWA AG dà vita ad un sogno

Dando un’occhiata a questo scatto, la Mercedes 190 Evo in versione restomod presenta dei fari anteriori aggiornati, mentre al posteriore appaiono dei passaruota tutti nuovi. Molto aggressivo, nelle linee, l’alettone posteriore, ed è interessante sottolineare come, dalla vettura, siano spariti del tutto i loghi della casa di Stoccarda. Non sono state rese note le specifiche tecniche del motore, così come foto degli interni, per i quali bisognerà attendere ancora qualche tempo, ma intanto, l’auto è stata messa in vendita all’asta.

Secondo quanto emerso, sono 100 le unità che ne verranno realizzate, ad un prezzo di vendita di almeno 714.000 euro più tasse, ed immaginiamo che le prestazioni siano fuori dal comune. La versione originale, degli anni Novanta, aveva una potenza massima di 235 cavalli, con 246 Nm di picco di coppia. Il motore era un quattro cilindri in linea da 2,5 litri, mentre il peso di 1.340 kg dovrebbe essere stato diminuito rispetto alla Mercedes di base. Dal punto di vista del design, le forme sono molto simili a quella standard, ma ci aspettiamo dati tecnici ancor più estremi.