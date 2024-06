Alfa Romeo, la nuova Stelvio fa già paura: avrà una potenza impressionante

L’Alfa Romeo sta preparando il lancio del nuovo SUV Stelvio, che vedremo già nel 2025. Ecco cosa sappiamo sulla sua potenza.

Il brand Alfa Romeo vuole sfruttare un periodo molto positivo, che ha sancito il definitivo rilancio della casa di Arese. Questo processo era iniziato nel 2016 con la Giulia ed il SUV Stelvio, due vetture che sin da subito hanno attirato il favore della clientela, che ne ha apprezzato le forme, le prestazioni e le dotazioni. In questi 8 anni, le vetture in questione hanno subito svariate evoluzioni, ma non c’è mai stato un vero e proprio ribaltone, che presto si andrà a verificare.

Infatti, nel 2025 debutterà la nuova generazione del SUV Stelvio, che sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino, e sarà anche la prima Alfa Romeo a nascere sulla piattaforma STLA Large. La stessa cosa varrà per la berlina Giulia, che arriverà nel 2026, e per entrambe c’è ancora il rebus della motorizzazione. Inizialmente, sarebbero dovute essere solamente full electric, ma vista la poca domanda che c’è per le BEV, sembra siano pronte ad essere dotate anche del motore termico. Nel frattempo, si comincia a parlare anche di potenza e prestazioni.

Alfa Romeo, tutto sul nuovo SUV Stelvio

La gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà molto vasta, ed offrirà alla clientela diverse possibilità di scelta. Quella più potente sarà la Quadrifoglio, che andrà ad offrire la bellezza di 940 cavalli, almeno secondo quelle che sono le prime indiscrezioni. Tuttavia, sembra anche che si possa tirare fuori anche qualcosa in più, magari avvicinandosi ai 1.000 previsti per la Giulia Quadrifoglio del futuro.

Ovviamente, queste potenze saranno raggiungibili nelle sole versioni elettriche, andando quasi a raddoppiare i 520 cavalli sprigionati dalle versioni attuali di questi modelli, spinte dal V6 turbo endotermico. Inoltre, gli altri punti di forza saranno il lusso estremo ed anche un design molto aggressivo, che andrà a differenziarsi parecchio da quello del modello attuale, con l’obiettivo di incrementare ancor di più il proprio range di vendita, attraendo nuove fette di clienti.

Per quanto riguarda l’elettrica, si parla di 700 km di autonomia ed una ricarica che permetterà, in soli 15 minuti, di aumentare la propria capacità dal 20% all’80%, andando ad accorciare parecchio i tempi di attesa. La nuova Alfa Romeo Stelvio è già un gioiello, e c’è grande attesa per scoprire quello che uscirà dallo stabilimento di Cassino. L’attesa sta ormai per giungere al termine e manca davvero poco.