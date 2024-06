Torna l’Autobianchi A112: su internet spunta un video della versione 2024

L’Autobianchi A112 è un modello che risale a tantissimi anni fa, ed ora emergono delle immagini che la ritraggono in chiave moderna.

Tra le utilitarie più ricordate del vecchio secolo, l’Autobianchi A112 è sicuramente una delle principali, dal momento che fu molto apprezzata negli anni della sua esistenza. Venne prodotta dal 1969 al 1986, in un periodo di grandi sfide tra i costruttori. Infatti, nella seconda metà degli anni Sessanta, la FIAT se la doveva vedere con l’ingresso sul mercato italiano della Mini, che aggirò il problema dei dazi doganali costruendo le proprie auto in italiana, sfruttando gli stabilimenti della Innocenti, dove nasceva anche la mitica Lambretta.

Dunque, la FIAT aveva bisogno di aria fresca, dal momento che la 850 era troppo vecchia per competere con le Mini, molto amate soprattutto dal genere femminile. A quel punto, Dante Giacosa propose, tramite la controllata Autobianchi, di realizzare una nuova auto di piccole dimensioni, che avesse un design elegante, e di dotarla di una più moderna trazione anteriore, in modo così da renderla subito una grande protagonista del mercato.

La vettura fu presentata al Salone di Torino del 1969, e fu prodotta in otto serie, rivelandosi un notevole successo. Nelle prossime righe, vi mostreremo un progetto davvero interessante, vale a dire una A112 rivista in chiave moderna, che con ogni probabilità non vedremo mai sul mercato, ma è chiaro che risulta essere molto affascinante rivedere, anche se in un’elaborazione grafica, una vettura di mezzo secolo fa con forme attuali.

Autobianchi, questa A112 ha delle linee clamorose

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, è apparso il video che abbiamo postato qui in basso, che ritrae una Autobianchi A112 rivista secondo i canoni estetici odierni, e dotata delle tecnologie di ultima generazione. Fa strano a tutti sentirne parlare, ma come vi accorgerete voi stessi, va detto che le linee sono davvero interessanti, e fanno venire ai fan la voglia di vederne sul serio una versione stradale in carne ed ossa, cosa che però non accadrà mai.

Sul fronte motoristico, l’autore ha immaginato che a spingerla ci sia un motore a benzina 1.3 turbo AT da 140 cavalli, con cambio automatico, pensando anche ad una possibile introduzione di motori Plug-In Hybrid e full electric. Vedere un’Autobianchi elettrica sarebbe davvero il colmo, ma proprio per questo, la curiosità aumenterebbe ancor di più. Vi consigliamo di osservare questo video con grande attenzione, e siamo certi che non ve ne pentirete. La A112 è un vero e proprio gioiellino.