Unipol o Telepass, cosa conviene di più? Analizziamo costi e benefici

Sul piano storico il Telepass ha aperto la strada, meritando per anni l’appellativo, tra gli automobilisti, di scatoletta magica. Ora la concorrenza è aumentata.

Per decenni il Telepass ha avuto il controllo sui pedaggi rapidi delle strade nostrane. La nuova politica aziendale ha fatto schizzare la tariffa base da 1,83 a 3,90 euro al mese, facendo sorgere più di un dubbio nella testa degli automobilisti. Per molti il rincaro non rappresenterà un grosso patema, ma altri si stanno lasciando ammaliare dalle proposte dei competitor.

Il Telepass è stato lanciato in Italia nel 1989 da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.. Per anni c’è stato un vero e proprio monopolio. Tantissimi clienti sono rimasti fedeli alla scatoletta grigia e gialla, ma da una ricerca è emerso che vi sono delle alternative, altrettanto valide, che garantiscono dei vantaggi. Gli italiani stanno attraversando un periodo di grandi difficoltà economiche e persino un paio di euro possono essere oggetto di valutazione su un prodotto.

In questo scenario l’UnipolMove, già attivo da qualche anno, ha convinto tantissimi automobilisti. Il sistema è sempre quello di saltare le code ai caselli con un sistema di pagamento fulmineo. Oggi c’è anche MooneyGo, nato dalla collaborazione tra Enel ed Intesa Sanpaolo. Il funzionamento avviene sempre tramite un transponder che comunica con i caselli, consentendo un pagamento automatico, che porta all’apertura della sbarra. Grazie al servizio in questione, inoltre, è possibile pagare tramite applicazione apposita il proprio parcheggio nelle strisce blu, così come accedere all’area C di Milano senza doversi preoccupare del ticket.

Pedaggio rapido, la soluzione più economica

Il costo del servizio di MooneyGo è di appena 1,50 euro al mese più 5 euro di attivazione. Una volta sottoscritto l’abbonamento per la prima volta non dovrete investire altri soldi. L’UnipolMove, invece, costa 1,50 euro al mese e non un costo di attivazione iniziale. Per questo motivo risulta il più economico dei tre sistemi base.

Per quanto concerne la modalità pay to use il compromesso migliore lo raggiunge il MooneyGo. I prezzi dei tre servizi sono i seguenti: Telepass, 10 euro di attivazione, 1 euro per ogni giorno di telepedaggio e 1 euro per il resto dei servizi utilizzati; UnipolMove: 10 euro di attivazione e 50 centesimi al giorno di utilizzo; MooneyGo: 10 euro di attivazione e 2,20 euro di utilizzo mensile. E’ evidente che l’ultimo sistema citato è quello più conveniente per coloro che viaggiano occasionalmente e per lunghe tratte.