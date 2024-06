Ferrari, asta da sogno in Costa Azzurra: c’è di mezzo anche Michael Schumacher

In Costa Azzurra è stata organizzata un’asta eccezionale, dove saranno messi in vendita vari oggetti ed auto da sogno. I dettagli.

Il mito della Ferrari è amato ed idolatrato in tutto il mondo, e per i collezionisti e coloro che hanno a disposizione un patrimonio non da poco, c’è una grande occasione in Costa Azzurra, dove è in programma un’asta imperdibile. Organizzta da Artcurial, prevede oltre 200 strepitosi lotti in vendita, ed il meno costoso, pensate voi, è un cappellino ufficiale autografato da Michael Schumacher, che risale proprio al suo periodo d’oro a Maranello.

L’asta si terrà a breve nel Golf Club di Saint-Tropez, ed è lì che dovrete recarvi nel caso in cui foste in possesso dei richiesti requisiti economici. Ad essere precisi, i cappelli di Schumacher a disposizione sono ben due, e la stima di prezzo è compresa tra 300 ed 800 euro, una cifra non certo contenuta per un cappello, ma la firma del Kaiser di Kerpen non può che aumentarne il valore. Andiamo a vedere quali saranno gli altri protagonisti dell’asta, e non mancano alcune Ferrari da sogno.

Ferrari, quanti cimeli a disposizione dei collezionisti

In vendita, oltre ad oggetti ed auto Ferrari, troviamo anche altre occasioni, come una showcar Lotus di F1 che risale al 2011, in vendita a circ 40.000 euro. Si tratta di un prezzo tutto sommato contenuto per una monoposto, ed è importante sottolineare che si parla di un modello da esposizione, non dotato di motore, ma è chiaro che come pezzo di arredamento non è affatto una cattiva idea.

Spettacolare, invece, la Ferrari Daytona 356 GTB/4, che vale circa 800.000 euro, completamente restaurata, risalente al 1972 e dal colore Blu Sera Metallizzato. L’intervento su questa vettura, che l’ha riportata del tutto in condizioni eccezionali, è avvenuto nel 2009, ed ora potrà essere vostra, anche se il prezzo non è poi così contenuto. Tra i pezzi da musei troviamo anche un set di valigie della Ferrari 550 Maranello, ma non è certo finita qui.

Interessanti anche le cinture di sicurezza della F2002, che dominò con Michael Schumacher e Rubens Barrichello 22 anni fa, e la valutazione massima è di circa 2.000 euro. Non potrete ovviamente usarle per la vostra auto stradale, ma è un altro pezzo da museo che vale la pena tenere con sé. In vendita all’asta anche una Porsche Cayenne della Parigi-Dakar ed una Mercedes SLR, oltre che un’Alfa Romeo 8C, una delle ultime supercar del marchio del Biscione.