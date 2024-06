F1, cosa combina Sainz sulle strade di Barcellona? Tifosi a bocca aperta

Il driver della Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, si è divertito al volante della SF-24 sulle strade di Barcellona. Eccolo in azione in attesa della tappa del Montmeló.

Nella testa di Carlos Sainz non può che esserci della frustrazione per il triste epilogo della sua carriera. Dopo aver fatto esperienza nell’Academy RB, alla Toro Rosso, aver dimostrato regolarità in Renault e sprazzi di talento purissimo in McLaren e Ferrari, sarà costretto a continuare nel 2025 a bordo di una vettura di terz’ordine.

La dimensione perfetta dello spagnolo sarebbe potuta essere in un team con grandi ambizioni come Aston Martin o, in alternativa, al volante di una Mercedes in cerca di rilancio ma le uniche due strade percorribili portano alla Sauber e alla Williams. Entrambe le compagini sono crollate in fondo alla classifica da anni e non garantiranno al figlio d’arte del Matador un futuro all’altezza del suo palmares. La prossima tappa sarà molto importante per il numero 55 e per la Ferrari stessa.

Dopo l’exploit in Australia e la vittoria di Leclerc a Monte Carlo ci si attendeva una SF-24 in lizza per la P1 anche in Canada. Le complicate condizioni atmosferiche hanno riabilitato la Mercedes, esaltato Verstappen che ha vinto la corsa e ribadito la forza della McLaren. Al contrario Sainz e Leclerc hanno chiuso, anticipatamente, il GP di Montreal, tornando a casa con un pesante 0 in classifica. La Rossa avrebbe potuto approfittare dell’ennesimo weekend da dimenticare di Sergio Perez, ma si sono ritirate.

Show a Barcellona per Sainz

La tappa del Montmeló mostrerà la reale bontà dell’evoluzione della SF-24. Gli aggiornamenti portati in pista ad Imola saranno messi alla frustra su un tracciato che è una galleria del vento a cielo aperto. In passato la Rossa ha sempre fallito l’appuntamento catalano. In attesa di vedere in pista i ferraristi, sulle strade del capoluogo della Catalogna si è tenuto uno spettacolo che ha visto protagonista, tra gli altri, Carlos Sainz. Ha vissuto esperienze terribili in questa annata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari)

Le due corsie del Paseo de Gracia, tra Plaza Cataluña e Casa Batlló, si sono gremite di 40mila fan per assistere alle performance della Rossa del #55. Carlos ha dato spettacolo tra accelerazioni brucianti e burnout. Date una occhiata al video in alto. “Fa piacere vedere così tanta gente. Spero di poter dedicare loro un bel fine settimana, l’anno scorso eravamo vicini perché partivamo in prima fila, ma non siamo riusciti a finire il lavoro, spero che quest’anno la Ferrari va un po’ più veloce e possiamo vincere – ha detto Carlos a MARCA – Dopo la vittoria dell’Australia, niente mi renderebbe più emozionato che vincere in casa“.