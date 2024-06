Assalto alla villa di Roberto Baggio: gli hanno rubato qualcosa di preziosissimo

Se persino il Divin Codino non può sentirsi tranquillo nella propria abitazione c’è davvero un allarme sicurezza nel nostro Paese. Ecco cosa è accaduto nella serata di ieri a Roberto Baggio.

A raccontarvi di rapine nelle case di vip ci stiamo facendo l’abitudine. Proprio come accade nelle più insicure realtà del mondo, oramai, persino i personaggi di spicco sono a rischio. Vivere in una villa, seppure nella zona vicentina, sta diventando un pericolo. Eppure un uomo che nella vita si è costruito un patrimonio milionario dovrebbe avere il diritto a vivere in pace con la propria famiglia, godendosi una meritata pensione.

Roberto Baggio non è un uomo che ha bisogno di presentazioni. E’ stato il nostro Diego Armando Maradona, senza nulla togliere agli straordinari talenti che lo hanno preceduto e seguito sul rettangolo di gioco. Il nativo di Caldogno stava guardando Italia-Spagna in TV, la seconda partita del girone degli azzurri ad Euro 2024, quando è stato rapinato in casa.

Il pallone d’oro è stato assaltato da una banda di cinque persone incappucciate quando si trovava in salotto intorno alle ore 22. I malviventi avranno, consapevolmente, pianificato il colpo all’inizio del secondo tempo del match sapendo che avrebbero tutti, in casa Baggio, assistito alla partita. Intorno alle ore 22 gli uomini si sono introdotti nella sua proprietà ad Altavilla Vicentina armati di pistole.

La rapina a Roberto Baggio

La situazione sarebbe degenerata perché il calciatore ha provato a reagire contro alcuni dei ladri in casa, ma avrebbe ricevuto un colpo in fronte con il calcio della pistola. A quel punto la banda ha rinchiuso tutti i suoi familiari per 40 interminabili minuti in una stanza. Hanno avuto campo libero per rubare, oltre a denaro contante, gioielli preziosi e orologi a cui il calciatore era molto legato. Anche al ferrarista Charles Leclerc è stato scippato un orologio costosissimo in Italia.

Una volta usciti dalla villa, Roberto Baggio è stato costretto a sfondare una porta per uscire dalla stanza. Ha chiamato i carabinieri ed è stato medicato al pronto soccorso di Arzignano. I suoi familiari stanno bene. Allo stato attuale non è noto a quanto ammonti il bottino messo a segno dai malviventi. Al di là della refurtiva sottratta, a far male è l’assoluta insicurezza in cui tutti noi siamo piombati. Oramai senza guardianie, proprio come accade nelle realtà sudamericane, nessuno in Italia può dormire sogni tranquilli, nemmeno una leggenda come Roberto Baggio.