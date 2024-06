La pioggia “lava” veramente l’auto? La verità dietro questo mito

Tra i tanti miti che ruotano intorno all’Automotive c’è quello che lasciare l’auto sotto una pioggia battente faccia da car wash naturale. Ecco come stanno le cose.

Quando dimentichiamo di lavare la carrozzeria della nostra auto e sentiamo un temporale la prima cosa che pensiamo è che la troveremo in condizioni migliori di prima. In alcuni casi, apparentemente, l’acqua piovana riesce a restituire brillantezza in una prima fase, tuttavia si nascondono numerosi problemi dietro ad una vettura lavata solo sotto i temporali.

Tenere pulita la propria auto richiede molta fatica. Ecco perché milioni di automobilisti preferiscono tenerla sporca in attesa di una forte pioggia. Dopo una giornata nel traffico o giorni alle intemperie all’aperto, una vettura ha bisogno di una ripulita. La polvere, lo smog, il polline che cade dalla vegetazione circostante, la resina degli alberi e gli escrementi di uccelli possono rovinare la carrozzeria. Inoltre, possono rimanere attaccati elementi esterni, quali insetti che si spiaccicano o foglie.

E’ credenza comune che la pioggia sia una soluzione per tutto lo strato di sporco che aderisce alle lamiere e ai finestrini. La pioggia, anche quando non inquinata, forma una specie di pasta con lo strato di polvere e polline e lascia la nostra macchina nel tempo in una condizione ben peggiore di prima. L’acqua piovana funge da collante per tutti gli elementi che rimangano più aderenti alla carrozzeria della vettura rispetto a prima del temporale. I danni negli anni possono essere irreparabili.

Auto sotto la pioggia, cosa fare?

Gli esperti consigliano di coprire sempre la vettura, allo scopo di prevenire i problemi. Lavare la vettura, anche prima di un temporale, non è mai una scelta sciocca, soprattutto se sono presenti sporcizie. La pioggia tende, come un prelavaggio in una lavastoviglie, ad ammorbidire tutto ciò che è attaccato, rischiando di danneggiare lo strato di vernice della vernice dopo un successivo lavaggio ostinato. E’ vietato, inoltre, lavare l’auto sulle strade pubbliche. Se avete uno spazio privato in cui lavarla, la cosa migliore è sempre l’utilizzo di acqua dolce con un sapone specifico per il lavaggio dei veicoli.

Vi consigliamo una spugna morbida, e dopo aver risciacquato occorre asciugare il tutto con un panno in microfibra, che raccolga l’eventuale sporco rimasto. Ottima è anche la pistola a pressione dei car wash. Una volta pulita bene la vettura copritela con un telo. E’ utile sia per il sole che per la pioggia. I micrograffi sono il prodotto di uno sbagliata modalità di conservazione del mezzo.