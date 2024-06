Renault, il modello GPL costa pochissimo: c’è da fare presto l’offerta è in scadenza

La Renault non arresta la sua crescita, puntando ad una fetta di clientela che cerca un valido modello con motori GPL. Scopriamo tutti i dettagli dell’offerta.

L’azienda francese ha creato vetture iconiche ed irrefrenabili, capaci di oscurare anche i modelli top nostrani. La Renault ha una gamma piuttosto ampia, tra cui utilitarie, berline, SUV e modelli sportivi che hanno spopolato alle nostre latitudini. La versione GPL della Renault Clio presenta una offerta da cogliere al volo per tutti coloro che desiderano risparmiare dal benzinaio.

La quinta serie della Clio è stata svelata nel 2019, in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2019. La vettura è stata costruita sulla piattaforma modulare CMF-B usata dal Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi. L’eredità è stata pesante perché la quarta gen ha fatto registrare numeri record. La nuova vettura è stata costruita con lo scopo di essere perfetta in città. Più corta di 12 mm, più bassa di 11 mm e più larga di 7 cm rispetto alla serie precedente, non teme anche qualche gita fuori porta con un bagaglio con una capacità di 391 litri.

Le motorizzazioni sono complete: la versione E-Tech Hybrid, presentata nel settembre 2020, vanta un motopropulsore con trasmissione Multi-mode con innesto a denti priva di frizione, associata a un motore a combustione interna, due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh. Nel 2023 è stato creato il restyling che ha riguardato il muso, i gruppi ottici e il paraurti posteriore. La nuova Clio è stata rivista anche negli interni con un occhio all’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali ecosostenibili. La dotazione di sicurezza è completa e non manca una versione pepata. Per chi vuole una vettura tranquilla ed affidabile c’è l’Evolution GPL 100.

Offerta sensazionale in casa Renault

Il finanziamento della versione GPL prevede un anticipo di 900 Euro. Sono previste 36 rate con una maxi rata finale di 11.310 Euro. In alternativa si è liberi di restituire la vettura. La mensilità è di 99 Euro (TAN 3,90% – TAEG 5,43%). Le spese di incasso mensili sono di € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2.

Per la Clio Evolution MY24 TCe 100 GPL il finanziamento avviene sulla base di una cifra complessiva di 14.300 Euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) grazie al contributo statale (L. 34/2022, DPCM 6/4/22 e s.m.i. pari a 2.000 €) in presenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’incentivo statale in vigore e al contributo Renault pari a 2.000 €. L’offerta è valida con gli incentivi in vigore fino al 03/06/2024.

L’anticipo è di € 900, importo totale del credito € 13.400,00 (che include finanziamento veicolo € 13.400); spese istruttoria pratica € 350 + imposta di bollo € 33,50 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.485,91, valore futuro garantito € 11.310,00 (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km. Nel caso di restituzione del veicolo, è previsto 0,10 euro/km in caso si sfori il chilometraggio. L’importo totale dovuto dal consumatore è € 14.885,91 in 36 rate da € 99,33 oltre la rata finale.