La nuova Toyota è gigantesca ma costa meno di 15mila euro: offerta da cogliere al volo

In Toyota hanno creato un nuovo modello, enorme nelle dimensioni, ma dal prezzo mini. Scopriamo le ultime informazioni su un modello inedito che potrebbe fare faville sul mercato.

In Toyota sono stati capaci di spingersi verso nuove frontiere, non dimenticando mai l’esigenza di tenere bassi i prezzi. La casa giapponese ha allargato il listino con ogni possibile motorizzazione, idrogeno compreso, diventando la prima casa costruttrice al mondo per vendite. L’affidabilità, solitamente, si paga caro, ma in Toyota vi sono soluzioni per tutte le tasche.

In un momento di grave crisi economica per l’industria delle quattro ruote, i numeri in Toyota sono rimasti da record. Quando si è trattato di investire per la creazione di auto ibride, a ruote alte o ad idrogeno i giapponesi sono riusciti a creare uno stile unico. In un mercato dove le auto si somigliano tutte, i modelli Toyota sono subito riconoscibili. Hanno assunto una decisa presa di posizione sull’elettrico e, per ora, i risultati stanno dando ragione a livello globale.

Dietro ogni Toyota c’è un grande know-how legato al Motorsport. I bestioni della Dakar sono stati un banco di prova per realizzare vetture a ruote alte irrefrenabili. Si può dire lo stesso nei rally con il lancio di auto iconiche come la Celica e la Yaris GR. La partecipazione nel WEC e, in passato in F1, ha fatto la differenza rispetto ad altri colossi dell’Automotive, senza una presenza in pista. La gamma della casa giapponese rappresenta oggi un perfetto mix di modelli, tra cui spiccherà anche un pick-up alla spina funzionale e dal prezzo clamoroso.

Tutti ai piedi della Toyota

Nel 2025 la Toyota lancerà un pick-up full electric, battezzato l’HiLux Revo BEV. Dopo aver realizzato il primo prototipo e il modello termico, dopo quanto annunciato da un dirigente del band ai microfoni della Reuters, tutto sarebbe pronto per il lancio della variante alla spina. Dovrebbe essere costruito in Thailandia e vantare un’autonomia pari a 124 miglia, ovvero 170 km, una distanza non straordinaria ma valida per un mezzo da lavoro. Scoprite quanti km può percorrere una Toyota con motori tradizionali.

Per essere competitivo in un mercato sempre più affollato, che comprende anche l’IMV-0 a meno di 13mila dollari, la Toyota è pronta a calare l’asso. L’HiLux BEV dovrà essere a basso costo e le voci parlano di appena 15mila euro, una cifra che saprebbe di affare per un pick-up 100% elettrico di un brand affidabile come Toyota. Superfluo aggiungere che farebbe il botto a livello mondiale.