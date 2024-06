Helmut Marko lascia i piloti della Red Bull a bocca aperta: sentite cosa ha detto stavolta

Il consigliere della Red Bull Racing, Helmut Marko, si è sbilanciato sulla coppia più forte in griglia. Sono tutti senza parole.

In casa Red Bull Racing hanno preferito non abbandonare la strada vecchia per quella nuova. Sebbene Max Verstappen abbia dato pieno affidamento di poter valere per due in molti casi, il drink team avrebbe potuto scaricare Sergio Perez, autore di una pessima seconda parte di 2023, per puntare su un usato sicuro come Carlos Sainz, in uscita dalla Scuderia Ferrari.

Il messicano è stato premiato con un rinnovo di due anni, ma potrebbe essere stata una scelta affrettata, voluta espressamente da Christian Horner. Il nativo di Guadalajara ha cominciato, come sempre, bene l’annata ma dopo il pessimo GP ad Imola è incappato in due pesanti ritiri. Per sua fortuna ha già messo nero su bianco il prolungamento contrattuale, ma non vi sono ampie garanzie in vista del futuro. In un campionato lottato sino all’ultima tappa sono emersi appieno i limiti del messicano.

Si tratta di una discreta seconda spalla, ma non ha la continuità che potevano garantire Bottas nell’epopea della Mercedes o di Rubens Barrichello nel quinquennio aureo della Rossa. Si tratta di un pilota con alti e bassi, ma ha la fortuna di correre sulla vettura più forte del lotto e per questo si è laureato vice campione del mondo nella passata stagione. Verstappen, da solo, avrebbe potuto vincere il riconoscimento costruttori nel 2023, tuttavia con l’avanzare della Mercedes e della Ferrari la musica è cambiata. La RB si sta appellando alle performance stratosferiche del suo campione, nonostante l’addio di Adrian Newey.

La bordata di Helmut Marko

Nella prossima annata la Ferrari potrà constare di due top driver come Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Inoltre, la McLaren ha scommesso su due ragazzi dalle belle speranze, come Norris e Piastri. Insieme hanno già dato vita ad entusiasmanti battaglie contro le RB. Il consulente del drink team, in una intervista riportata da MARCA, è stato chiaro e non ha menzionato i suoi piloti quando gli è stato domandato della migliore coppia di piloti in griglia.

“Lando Norris e Oscar Piastri alla McLaren. Sono giovani e ambiziosi. Al momento vanno d’accordo e lavorano bene insieme“, ha detto Marko in una intervista riportata su Marko. Oltre ad escludere i suoi alfieri, ha messo in secondo piano anche la futura coppia della Ferrari. Per il Checo le parole di Marko saranno suonate come un monito ad alzare il suo livello.