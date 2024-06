Che motore monta la Lancia Ypsilon? Si tratta di una nostra vecchia conoscenza

La Ypsilon per 3 generazioni ha rappresentato un’auto ideale per gli spostamenti urbani. Scopriamo le motorizzazioni presenti e passate.

La Ypsilon è un’auto iconica per il marchio Lancia. Insieme alla Delta è l’auto dai numeri record che non ha mai tradito chi l’ha scelta. Generazione dopo generazione ha coinvolto giovani e adulti, rappresentando una validissima alternativa alle sorelle FIAT e ai competitor stranieri. Elegante, curata e comfotevole si è saputa distinguere rispetto alle cugine Opel e Peugeot anche nell’ultima serie.

Costruita sulla piattaforma eCMP l’ultimo modello, svelato nel 2024, presenta un motore 3 cilindri 1.2 turbo a benzina nella nuova versione mild hybrid da 136 CV e 230 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 marce con incorporato un motore elettrico asincrono a magneti permanenti da 28 CV e 55 Nm di coppia. Si tratta di una unità che è già stata adottata sulla Peugeot 3008 e Opel Corsa restyling. In ogni caso c’è stato un netto passo in avanti, in termini di tecnologia, rispetto alla precedente serie.

La base della variante alla spina è sempre quella degli altri due marchi sopracitati facenti parte del Gruppo Stellantis. Per rispondere alle esigenze europee in tema di elettrico la Lancia si è dovuto adeguare. Il listino dovrebbe essere allargato a tanti altri modelli alla spina in futuro. Arriverà la berlina Gamma e nel 2028 l’erede della Delta. L’ultima gen della Ypsilon vanta un motore 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia ed un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP, garantita da una nuova batteria a 400 volt con una capacità lorda di 51 kWh (48,1 kWh utili).

Soluzione GPL per la Ypsilon

Per coloro che sono ancora affascinati dalle linee della precedente generazione c’è una soluzione GPL da cogliere al volo. Con il secondo ed ultimo restyling, nel 2021, i tecnici hanno modificato il frontale, rivisto la calandra e il paraurti, oltre ai gruppi ottici al Led. Una novità importante è stata l’introduzione del bicilindrico 0.9 Twinair Turbo con tecnologia Multiair che sprigiona 85 CV, presente anche sulla FIAT 500. Inoltre, per i motori a gasolio è disponibile il 1.3 Multijet di seconda generazione nella versione da 95 CV. Dal marzo 2020 il motore 1.2 Fire 69 CV è stato sostituito dal 1.0 Hybrid Firefly da 70 CV.

Sino al 30 giugno 2024 è possibile avere la Ypsilon 1.2 69 CV ECOCHIC GPL, presente sulla Punto, (prezzo listino 20.900 €) a 13.500 € con 3.000 € di incentivi statali ma solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 2 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Le offerte fioccato per le gen precedente. Contributo statale DPCM del 20 Maggio 2024 – GU n.121 del 25-05-2024 e successive integrazioni e aggiornamenti subordinato alla effettiva disponibilità dei relativi fondi stanziati per l’anno 2024.