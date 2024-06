Auto, occhio a questa fregatura: con questa guida troverai la “vera” più economica

Occorre prestare molta attenzione quando ci accingiamo a firmare un finanziamento per l’acquisto di un’auto. Ecco cosa c’è da sapere.

Sono sempre meno gli italiani che si possono consentire di pagare una vettura al momento dell’acquisto. La soluzione più comoda per tanti, e più profittevole anche per i venditori, è quella di pagare a rate, dando una maxi rata iniziale. Oramai quasi tutti i produttori danno la possibilità di regolare in modo flessibile e personalizzabile il pagamento, ma quanto si sborsa, effettivamente, per una city car?

FIAT Panda, 500, Lancia Ypsilon sono sempre al top delle classifiche italiane. Il segreto è il servizio Stellantis Financial Services che permette di rispondere ad ogni esigenza. Sono proposte più formule d’acquisto con soluzioni assicurative e di assistenza ad alto valore aggiunto per offrire una ampia scelta di servizi. Quella rateale rappresenta la soluzione migliore perché consente di dilazionare il pagamento sull’acquisto dell’auto, anche usata, decidendo l’anticipo, la durata e l’importo fisso della rata, in base alle esigenze di spesa.

Funziona con un anticipo variabile, una rata mensile a tasso fisso con durata fino a 96 mesi. Disponibile anche il rateale con Maxi Rata Finale con durata fino a 60 mesi. Rimanendo in casa FIAT c’è anche la soluzione Più che consente di scegliere il modello, la durata del finanziamento, l’anticipo e la percorrenza chilometrica. Al termine del contratto avrete tutta la libertà di scegliere se: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla, pagando la rata finale residua o rifinanziandola o restituire la vettura senza obbligo di acquistarne una nuova (pagandone quindi solo l’utilizzo effettivo).

Il reale costo di un finanziamento

Con il leasing non dovrete preoccuparvi di limitare la vostra liquidità nell’immediato, ma tutto questo ha un costo. Con FIAT avrete un anticipo personalizzabile, anche minimo, una durata a scelta fino a 60 mesi, canoni: contenuti per pianificare i costi di gestione e possibilità di riscatto al termine in base a valori di definiti in fase di sottoscrizione del contratto. A qualsiasi soluzione finanziaria si può affiancare una gamma completa di servizi a tutela di ogni imprevisto.

Vi riportiamo un esempio pratico sulla FIAT Panda. Sino al 30 giugno avrete la possibilità di avere una Panda Hybrid con 3.000 Euro di incentivi statali, oltre a 1.300 Euro di bonus tricolore in caso di rottamazione di un veicolo sino ad Euro 2 e altri 1.500 Euro con finanziamento. Una Panda 1.0 70 cv Hybrid che da listino costa 15.500 Euro (IPT e contributo PFU esclusi), con promo arriva a 11.200 Euro oppure 9.700 Euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services.

Il finanziamento Stellantis Financial Services Italia funziona così: Anticipo 0 € – Importo Totale del Credito 9.971, €. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €. Importo Totale Dovuto 12.966,87 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 2.448,95 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 25,92 €.

Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: n° 35 rate da 134 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 8.267,1 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 12,84%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km. Occorre quindi guardare il tasso di interesse e il calcolo complessivo dei vari ratei perché spesso si paga una cifra molto più elevata del reale valore di vendita del mezzo e questo vale per tutti i marchi.