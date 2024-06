Arriva la copia giapponese della Renault Clio: sono identiche dentro e fuori

Una nuova auto giapponese è identica in tutto e per tutto alla Renault Clio, e promette di ottenere risultati notevoli. Tutti i dettagli.

La Renault Clio è una delle auto più vendute sul mercato, un vero e proprio successo commerciale sin dal momento della sua nascita. Al giorno d’oggi, è disponibile anche a prezzi molto convenienti grazie a sconti ed incentivi statali, e resta uno dei punti di forza principali della casa della Losanga all’interno della propria gamma. Il brand francese sta oggi sviluppando diverse alleanze con marchi stranieri, le cosiddette joint-venture, che hanno portato ad un’auto davvero sorprendente.

Infatti, dal Giappone è arrivata una vera e propria copia della Renault Clio, ed occorre davvero impegnarsi nell’osservarla per rendersi conto che, in realtà, non è un’auto del brand transalpino. La vettura viene venduta sotto un marchio ben noto, soprattutto per i suoi trascorsi nei rally e nelle competizioni off-road, che ora punta in alto con un gioiellino molto interessante.

Mitsubishi, ecco la giapponese uguale alla Renault Clio

Il modello di cui vi vogliamo parlare oggi arriva dal Giappone, ed è la Mitsubishi Colt, vale a dire una Renault Clio leggermente modificata nel frontale, e che ovviamente, non rappresenta un reato di plagio. Infatti, tra la casa della Losanga e quella nipponica è in atto un’alleanza, e quest’ultima ha preferito modificare la Clio piuttosto che sviluppare da zero una nuova utilitaria, cosa che consente di risparmiare parecchio sul fronte dei costi di produzione, con i prezzi di listino che ne andranno a beneficiare.

Le differenze principali, come detto, riguardano il frontale, con la mascherina che è differente da quella della Clio, anche per la logica presenza del famoso logo Mitsubishi. La Colt non è una novità totale, dal momento che in passato ne sono state già realizzate 6 generazioni, l’ultima fuori produzione da ben 13 anni, ma stavolta, è semplicemente una Clio modificata e non una vera e propria auto di casa Mitsubishi. Le porte a disposizione sono 5, con vari motori a disposizione.

Si parte dall’1.0 tre cilindri a benzina da 67 cavalli aspirato, o da 91 se turbo, mentre il Full Hybrid 1.6 a benzina sprigiona ben 143 cavalli di potenza massima. Presto arriverà anche la versione a GPL, mentre il prezzo è ottimo, visto che si parte da appena 17.600 euro. Di certo, è una buona scelta per chi vuole un’ottima utilitaria, con tanti comfort ed un’ottima dotazione di serie. Vi consigliamo di provarla.