Renault, arriva un nuovo super SUV: può fare a pezzi anche la Captur

La Renault ha svelato un nuovo SUV davvero sorprendente, che fa già sognare i fan. Scopriamo tutti i dettagli su questo modello.

Il marchio Renault ha presentato una grande novità, un SUV che già sta ottenendo degli ottimi riscontri in queste ore. La casa francese ha tolto i veli alla nuova Symbioz, pensata per il Segmento C, che va così a posizionarsi tra la Austral e la Captur all’interno della gamma. La vettura è stata presentata ufficialmente a maggio, ed ora è stato ufficializzato il fatto che potrà essere ordinata dalla clientela, e siamo certi che si farà valere sul fronte delle vendite.

La lunghezza è pari a 4,41 metri, e si va ad aggiungere alla gamma E-Tech Full Hybrid, che è già composta da Austral ed Arkana. Gli allestimenti sono tre, ovvero Techno, Esprit Alpine ed Iconic, e quest’ultimo è il più avanzato in assoluto, che dispone della bellezza di 29 avanzati sistemi di assistenza della casa francese. In generale, questa è una vettura che offre ottimi spazi a bordo, ma anche in termini di bagagliaio ci sono grandi capacità di carico, pari a 624 litri. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Renault, scopriamo il nuovo SUV Symbioz

Di serie, la nuova Renault Symbioz va ad offrirvi luci a LED, sistema keyless, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, strumentazione digitale da 10,3″, ma anche monitor centrale da 10,4″, con diversi sistemi di assistenza alla guida ed anche il sedile posteriore che può essere ribaltata. Sulla Esprit Alpine è sicuramente interessante il volante sportivo riscaldabile, così come altri optional come la pedaliera in alluminio ed i cerchi in lega da 19″.

Dal punto di vista dei prezzi, c’è da sottolineare un aspetto molto positivo, ovvero che tutti gli allestimenti di questo splendido SUV andranno a rientrare pienamente negli incentivi statali. La Renault Symbioz parte da un prezzo di 33.500 euro, e parliamo di quella Techno con motore 1.6 Full Hybrid da 145 cavalli, per cui, anche sotto il profilo delle prestazioni c’è parecchio da divertirsi, su un modello che offre tante potenzialità.

Costa di più invece, l’Esprit Alpine, con 35.000 euro richiesti per assicurarselo. Le motorizzazioni sono identiche per i tre modelli, con l’allestimento Iconic da 36.500 euro che è il più costoso, con tanti optional a vostra disposizione. Ricordiamo che la vettura è acquistabile già da ora e si può approfittare dell’Ecobonus, per cui, tutto è nelle vostre mani. Non vi pentirete del suo acquisto.