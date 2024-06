MotoGP, la Ducati punta tutto su Marquez: perché non sarà un flop come con Valentino Rossi

La MotoGP si appresta a seguire una stagione 2025 ad alta tensione, con Marc Marquez in Ducati. I vertici hanno già una convinzione.

Il mercato della MotoGP ha infiammato gli appassionati nel corso delle ultime settimane, soprattutto per quanto accaduto in casa Ducati. Con sorpresa di tutti, la casa di Borgo Panigale ha deciso di puntare su Marc Marquez, quando tutti davano Jorge Martin per grande favorito, che invece si ritroverà a gareggiare con l’Aprilia, squadra in grande crescita, ma che ancora non ha i mezzi tecnici per dare battaglia alla casa di Borgo Panigale.

Il passaggio di Marquez alla Ducati factory è senza dubbio una buona notizia per la MotoGP, dal momento che avremo così uno spettacolare confronto tra il nativo di Cervera e Bagnaia, ovvero il campione del mondo di ieri e quello di oggi, anche una sfida generazione molto interessante. La speranza di Marquez è che le cose vadano in maniera ben diversa rispetto ai tempi di Valentino Rossi, altro big che scommise sulla Rossa delle due ruote, ma quando la Desmosedici non era di certo ai livelli attuali. Il “Dottore” si ritrovò a competere con una moto che, come ben sappiamo, solamente Casey Stoner riusciva a far essere competitiva, e che non si adattò mai alla sua guida. In Ducati sono convinti che le cose possano andare in maniera del tutto diversa.

MotoGP, Tardozzi parla di Marc Marquez in Ducati

La MotoGP si prepara a dare spettacolo con Marc Marquez e Pecco Bagnaia in casa Ducati, ed in un’intervista riportata da “Motorsport.com“, il team manager Davide Tardozzi ha dichiarato che le cose non andranno di certo come ai tempi di Valentino Rossi, quando la casa di Borgo Panigale fece una grande fatica. Ad oggi, la Rossa delle due ruote sta dominando la scena da anni, ed ha tutte le carte in regola per continuare a farlo anche con il nativo di Cervera.

Ecco le sue parole: “A quei tempi, non eravamo pronti per Valentino Rossi, con Marc Marquez è tutto completamente diverso. Sia dal punto di vista tecnico che gestionale, Marc sa molto bene che entrerà nel giardino di Bagnaia e lo farà in punta di piedi. Oggi abbiamo una preparazione diversa come costruttore, come moto, come management e direzione tecnica. Quello fu il vero errore di quando Valentino Rossi arrivò in Ducati, oggi ci riteniamo più che pronti.