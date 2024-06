Moto, c’è una cruiser che manda tutti in visibilio: ecco la novità di Morbidelli

Nel mondo delle moto cruiser arriva una grande novità, la Morbidelli C1002V. Tutti sono stati subito catturati dalle sue splendide forme.

Esistono alcuni marchi che si occupano di produrre moto che sono in grado di riaccendere l’attenzione dei fan quando meno ce lo si aspetta. Questo è il caso della Morbidelli, che ha appena svelato la splendida C1002V, tornando sul mercato quando nessuno ci credeva più. Tale brand, noto precedentemente come MPB, ha puntato su una cruiser dalle linee molto eleganti, che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati, vogliosi di scoprire qualcosa in più sul nuovo progetto.

A spingerla c’è un motore da 997 cc di cilindrata, dotata di un design tutto sommato classico, ma che lascia emergere anche tratti contemporanei e distintivi. Ad esempio, la linea dei manubri che si estende verso il posteriore la rende inconfondibile, ma non è questo l’unico aspetto degno di nota. Andiamo a scoprire la nuova moto di casa Morbidelli, nella certezza che molti di voi punteranno subito ad aggiungerla al proprio garage.

Moto, la Morbidelli C1002V è unica in ogni dettaglio

Come detto, il motore che spinge la nuova moto cruiser del brand Morbidelli ha 997 cc di cilindrata, ed è a V Twin, un quattro tempi che spinge sino alla notevole potenza massima di 88 cavalli. Essi vengono raggiunti a 7.200 giri al minuto, mentre il picco di coppia è fissato ad 89 Nm a 5.250 giri al minuto. In base al parere di chi ha avuto la fortuna di guidarla, uno degli aspetti più positivi è un’erogazione di potenza lineare e progressiva, che non regala brutte sorprese anche a chi è alle prime armi sulla moto.

La guida è fluida e l’accelerazione è pulita, il che la rende ottima da gestire in ogni fase. La velocità massima è buona, visto che è possibile spingersi sino a 188 km/h. Il motore è raffreddato a liquido, con un sistema di trasmissione dotato di 6 marce. La Bosch si è occupata del sistema di iniezione elettronica del carburante, con impianto frenante di fabbricazione J.Juan.

Passando all’ammortizzatore posteriore, esso è un KYB Pro-Link by Kayaba, ed ha la caratteristica di assorbire nel migliore dei modi le sconnessioni di tutti i tipi di asfalto, aspetto non scontato su una moto cruiser. Il prezzo della nuova Morbidelli C1002V è di circa 10.000 euro, non certo una cifra eccessiva visto quello che mette a disposizione. Di sicuro, è un’occasione molto buona.