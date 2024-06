Ducati sogna in grande: scenderà in pista con un team factory con i rider di SBK e MotoGP

La casa di Borgo Panigale, da anni, è al top in ogni classe a cui partecipa. Nel 2023 ha trionfato in Supersport, Superbike e MotoGP.

Bulega in Supersport, Bautista in SBK e Bagnaia nel 2023 hanno fatto la storia. La Ducati non ha perso lo slancio nel 2024, ma potrebbe fare di meglio con l’arrivo di Marc Marquez nel prossimo biennio nella classe regina del Motomondiale. La sfida si è estesa anche allo sterrato con il lancio del primo modello da cross, ma c’è un campo nel quale ancora il brand emiliano non eccelle.

Parliamo delle battaglie endurance in cui Honda, Yamaha, Suzuki e anche Kawasaki sono al top da sempre. Questi costruttori, infatti, hanno ottenuto trionfi a raffica nel mondiale endurance, così come nell’iconica gara a Suzuka. In Ducati stanno penando di scendere in pista con un team factory. Con i piloti ufficiali si potrebbe fare la differenza.

Il tecnico di Ducati Marco Zambenedetti ha parlato del progetto della 8 Ore di Suzuka con i colleghi di Motorsport.com. L’idea di battere i top brand giapponesi nella sfida domestica sta facendo illuminare gli occhi anche all’a.d. Stefano Domenicali. Sarebbe il colpo di grazia ad Honda e Yamaha che già in top class stanno facendo fatica. La competitività e l’affidabilità della Panigale V4R sarebbe messa alla frusta, ma con la giusta preparazione si potrebbe raggiungere un risultato di spessore.

Ducati, pronti alla sfida endurance?

La decisione di passare dal motore V2 al V4 ha cambiato le carte in tavola. Trasformare una V2-Superbike in una bestia da endurance non sarebbe stato semplice sul piano costruttivo. Ora con il 4 cilindri si potrebbe raggiungere un compresso tecnico ideale per la sfida giapponese. Il modello è già stato usato nel mondiale endurance nelle scorse annate e ha ottenuto risultati di spessore.

“Le opinioni sulla durata delle nostre moto sono cambiate negli ultimi anni – ha affermato Marco Zambenedetti – Lo sport endurance è uno dei modi migliori per dimostrarlo. Abbiamo lavorato molto intensamente sui nostri modelli negli ultimi anni, lavorando sui materiali e sulle tecnologie. Abbiamo la performance. Ora stiamo facendo un po’ di esperienza in Giappone“.

Il prossimo anno i fan della Ducati potrebbe vedere in pista la partecipazione di piloti dal campionato prototipi e derivate di serie. Sarà una sfida mondiale. Johann Zarco ha già confermato la sua presenza nella 8 Ore di Suzuka, che disputerà in Honda. In passato hanno preso parte anche i rider della SBK: Iker Lecuona (2022) e Xavi Vierge (2023).