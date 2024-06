La Lamborghini stupisce tutti: arriva l’annuncio sulle auto elettriche del futuro

La Lamborghini ha iniziato a produrre auto ibride, e presto arriverà anche l’elettrica. La casa del Toro ha fatto un annuncio sul futuro.

L’elettrificazione è arrivata a tutti i livelli, ed anche le supercar stanno iniziando ad adeguarsi. La Lamborghini ha iniziato un percorso di ibridazione delle proprie auto, che saranno tutte Plug-In Hybrid in futuro. La prima, in tal senso, è stata la Revuelto, colei che ha preso il posto della Aventador nella gamma, e poco dopo, è stata seguita anche dalla Urus SE, versione ibrida del SUV svelato al mondo nel 2018, con la potenza che è cresciuta ad 800 cavalli grazie alla parte elettrica.

Prima della fine del 2024, a meno di colpi di scena, scopriremo anche l’erede della Lamborghini Huracan, che dovrebbe chiamarsi Temerario. Non sarà più spinta da un motore V10 ma da un V8 sovralimentato, ed ovviamente ibrido. Inoltre, si inizia a parlare anche della prima Lambo full electric, che arriverà tra noi tra qualche anno, ed è arrivato un annuncio importante su di lei.

Lamborghini, no al sound fake sulle auto elettriche

Uno dei temi più caldi da affrontare quando si parla di auto elettriche è quello del sound, soprattutto se di mezzo ci sono le supercar. La Ferrari ha già fatto sapere che la sua BEV produrrà un rumore molto simile a quello dei V12, grazie ad uno speciale sistema su cui si sta lavorando da molto tempo. Se vi state chiedendo se anche la Lamborghini farà lo stesso o meno, è appena arrivato un chiarimento.

La risposta è stata data direttamente dal direttore tecnico della casa del Toro, vale a dire Rouven Mohr, il quale ha dichiarato: “Le case costruttrici con una mentalità emotiva devono concentrarsi su cose diverse nel mondo dell’elettrico. Imitare il suono dei motori a combustione interna, in tal senso, non è la strada giusta da seguire“. Dunque, la casa di Sant’Agata Bolognese non ha dubbi, e non produrrà mai un suono da motore termico sulle sue auto elettriche.

In base a quanto sappiamo, la Lamborghini dovrebbe lanciare la sua prima BEV tra il 2027 ed il 2028, basandosi sul concept Lanzador che è stato svelato lo scorso anno. Potrebbe, dunque, trattarsi di un SUV, mentre altri parlano di una specie di Gran Turismo 2+2, e questa sembra essere la scelta già fatta dalla Ferrari per il suo salto nelle emissioni zero. Tra qualche anno conosceremo il destino della Lambo e delle sue vetture a batteria.