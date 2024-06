Auto a GPL sempre più rare, c’è un’italiana che costa molto poco: l’offerta è imperdibile

Le auto a GPL stanno diminuendo a vista d’occhio, ma ora c’è un modello italiano che è davvero un’occasione. Ecco tutti i dettagli.

Quella delle auto a GPL sembra essere una parabola ormai in fase discendente, dal momento che sono sempre meno i marchi che decidono di puntare su questa tecnologia, che comunque è ancora gradita da un buon numero di clienti. La Dacia è senza dubbio il brand che ne fa maggiore uso, e va detto che la risposta del pubblico è sempre stata ottima, come testimoniato dai risultati della Sandero e del SUV Duster, che in versione mista benzina-GPL sono sempre al top delle vendite.

Tuttavia, anche le auto a GPL sono destinate ad uscire dalla produzione nel 2035, quando tutti i motori termici verranno messi al bando. Nelle prossime righe, vi parleremo di un’offerta molto interessante che riguarda una vettura a GPL italiana, un modello che può fare al caso di chi viaggia molto e vuole contenere consumi ed emissioni. Scopriamo l’occasione nei suoi dettagli.

Auto, ecco la EVO 3 ad un prezzo di saldo

Le auto a GPL saranno anche in crisi, ma alcuni brand non hanno intenzione di abbandonarle. Ebbene, sul sito web del marchio EVO, è apparsa una promozione che riguarda il SUV 3, che vi offre questo modello ad appena 14.900 euro, e che promette di non deludervi. Secondo quanto riportato, si tratta di una vettura che ha un’autonomia pari alla bellezza di 1.000 km, dotata di cambio manuale, e che è, appunto, in promozione, pronta per essere guidata sin da subito.

L’offerta è valida sino al prossimo 30 di giugno, ed il bello è che, grazie a questa formula scontata dagli incentivi statali, inizierete a pagarla soltanto nel 2025. L’anticipo è pari ad appena 2.400 euro, con 91 comode rate da 199 euro al mese, con TAN al 7,95% e TAEG al 9,66%. Grazie agli incentivi statali, il prezzo cala di 3.000 euro esatti, visto che si partiva da una base di 17.900 euro, e questo ci conferma quanto l’occasione sia davvero ghiotta ed impossibile da non sfruttare.

La EVO 3 è un modello che si caratterizza per delle buone prestazioni ed un’ottima guidabilità anche nelle condizioni più complicate, senza dimenticare i comfort e l’ottima abitabilità che mette a disposizione nel suo abitacolo. Si tratta di un’occasione molto ghiotta e che vi consigliamo di sfruttare, ricordandovi che avete ancora un paio di settimane di tempo per poterne approfittare. Tutto è nelle vostre mani.