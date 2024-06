Ferrari, pesante critica dall’ex F1: il Cavallino ha sbagliato tutto con Leclerc

La Ferrari ha vissuto un fine settimana da incubo a Montreal, e le critiche degli esperti si sono sprecate. Ora un ex F1 ci mette il carico.

Il sogno Ferrari è già terminato, con il Gran Premio del Monaco che ha posto bruscamente fine alla sbornia causata dal dominio di Monte-Carlo. La SF-24 è stata la settima forza nelle qualifiche di Montreal, uno scenario triste, da incubo, che in pochi avrebbero potuto prevedere. Sulla carte, quella dedicata alla memoria di Gilles Villeneuve doveva essere una pista favorevole alla Rossa, vista la presenza di tanti cordoli e di curve dalle quali è fondamentale uscire con tanta trazione.

Ed invece, in Canada le vetture del Cavallino non si sono mai viste, ed è evidente che quello che abbiamo avuto modo di osservare, non era il vero potenziale della Ferrari. Qualcosa è stato sbagliato nel set-up preparato al simulatore a Maranello, ma il team in pista non è stato in grado di correggerlo, cosa che, invece, la Red Bull ha fatto tante volte in passato. A tutto ciò si aggiungono i problemi di affidabilità ed anche un grave errore strategico.

Ferrari, arrivano le parole di Karun Chandhock

La gara di Charles Leclerc a Montreal è stata un calvario, non solo a causa di una partenza dalle retrovie, ma anche per via di un problema alla power unit che gli ha fatto perdere 80 cavalli. Questo lo ha poi costretto al ritiro, il primo della stagione, stesso destino di Carlos Sainz, che però si è ritrovato ad alzare bandiera bianca a causa di un suo errore.

Nella gara di Leclerc c’è stato spazio anche per un errore di strategia, avvenuto quando gli sono state montate le gomme slick Hard nel momento in cui stava arrivando la pioggia. Una pesante critica a questa mossa, che ovviamente non ha pagato, è arrivata dall’ex F1 Karun Chandhok, che è oggi opionionista per il canale tematico “SKY Sports F1 UK“.

Ecco cosa ha dichiarato a proposito della strategia della Ferrari in Canada: “A mio parere, quel pit-stop non aveva alcun senso. C’era una grande nuvola che conteneva tanta pioggia, pronta per riversarsi sulla pista. Tutte le altre squadre erano pronte per l’acquazzone e loro hanno fermato Leclerc per montare le gomme slick. Ed inoltre, hanno messo le dure, neanche le morbide, tutto è stato troppo confuso. Alla fine, è stato per loro un week-end molto negativo“.