Ferrari, in cantiere una nuova hypercar: mai toccate vette prestazionali così

Nel segno del diktat di Enzo Ferrari la casa modenese è al lavoro per presentare l’hypercar più veloce della sua storia. Ecco come sarà l’erede della LaFerrari.

A Maranello sanno come stupire il mondo intero e dietro le quinte stanno elaborando un mostro al posto della vecchia LaFerrari. Quest’ultima, prodotta dal 2013 al 2018, è stata l’erede della Ferrari Enzo. Il Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, dovrà superarsi per offuscare la meravigliosa LaFerrari. Con cadenza decennale il brand del Cavallino, sin dalla F40, fa emergere dei bolidi ineguagliabili dalla concorrenza.

LaFerrari, nel 2013, era una vettura innovativa e futuristica. Grazie all’esperienza maturata in F1 la vettura presentava il sistema HY-KERS, che consente di recuperare energia in frenata e in curva per poi sfruttare la potenza dei motori a pieno regime. Fondamentalmente si trattava di una monoposto applicata alla strada in termini di prestazioni pure. Pensate che 499 esemplari furono tutti venduti prima della presentazione ufficiale.

L’unità numero 500 dell’hypercar del Cavallino venne battuta all’asta, per fini benefici, per 7 milioni di euro. Il ricavato è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016. Il nome stesso è stato un richiamo all’eccellenza assoluta del Cavallino. All’atto della presentazione il Presidente Luca Cordero di Montezemolo dichiarò: “Non è una Ferrari, ma LaFerrari, la summa di tutto quello che è la nostra azienda. Ed è l’antesignana di ciò che nei prossimi cinque o dieci anni trasferiremo sulle nostre vetture del futuro”. Di fatto il messaggio si rivelò vero, ma la casa modenese è pronta a stupire ancora.

Ferrari, nuovo bolide all’orizzonte

L’erede della LaFerrari è già in fase di sviluppo. I progettisti sono attualmente al lavoro sulla nuova hypercar, battezzata tra le fila interne F250. Il nome potrebbe cambiare, ma la sostanza è che rappresenterà il manifesto delle più alte prestazioni della storia della Rossa. Nonostante la massima riservatezza sul progetto è emerso che nel posteriore dovrebbe essere presente un componente di collegamento tra i due fianchi, suggerendo una sorta di ala divisa. Date una occhiata al video Varryx.

Secondo quanto riportato da CarBuzz saranno lanciati 599 esemplari della nuova hypercar, seguiti da altri 199 Aperta o Spider. Poi vi saranno quelle riservate al solo uso in pista. Non dovrebbe avere un motore V12, ma un tradizionale V6 ibrido, più potente rispetto a quello della SF90 Stradale. Non sarà elettrica, naturalmente, perché Vigna ha parlato di un modello a parte per i progressisti del green. Potrebbe arrivare anche prima dell’80° anniversario di Ferrari, nel 2027, e in quel caso il nome F80 non sarebbe male.