Guai in casa Stellantis: il maxi richiamo coinvolge anche questi modelli

La Dodge ha serissimi problemi di sicurezza con svariati modelli. Ecco cosa sta succedendo al colosso americano, facente parte del Gruppo Stellantis.

Negli Stati Uniti la Dodge è una istituzione. Ha una storia di 110 anni, essendo stata creata nel 1914 dai fratelli Dodge. L’azienda è entrata a far parte del Gruppo Stellantis, attraverso l’unificazione della Fiat Chrysler Automobili e PSA.

I fratelli Dodge provenivano da Niles, Michigan. La loro passione, sin da bambini, furono i motori per la creazione di vetture straordinarie. Furono dei pionieri, partendo dalla realizzazione di cuscinetti a sfere e di altri elementi che venivano richiesti dalle prime industrie automobilistiche. I fratelli Dodge furono indispensabili per la progettazione delle prime Oldsmobile. Acquistarono anche il 10% della Ford, finanziandola per diventare il primo costruttore al mondo.

In modo indipendente i fratelli produssero i primi veicoli con avviamento elettrico, al posto della tipica manovella. La Dodge non ha bisogno di ulteriori presentazioni. In America hanno fatto la storia con modelli come la Super Bee, la Grand Caravan, la cattivissima Viper e la mastodontica Ram. Sono proprio i pick-up Ram 2500 e 3500, oltre alla Durango, ad avere un serissimo problema. E la Ford non se la passa meglio.

Dodge, maxi richiamo

Se avete acquistato uno dei modelli sopracitati non vi sono buone notizie. Saranno oggetto di un maxi richiamo, come annunciato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Dovranno passare in officine Dodge perché hanno un ESC (controllo elettronico della stabilità ) difettoso. Non sappiamo se questo problema abbia portato ad incidenti, in quanto la NHTSA non si è espressa al riguardo.

L’ABS (sistema di frenata antibloccaggio) potrebbe disinnestare l’ESC a causa di un malfunzionamento del software. Il problema, evidenziato anche da una spira, può determinare incidenti senza preavvisi. La responsabilitĂ del guasto sarebbe dovuta al componente di ZF Group. I tecnici Dodge autorizzati dovranno controllare i veicoli e aggiorneranno il software del modulo di controllo ABS. Il lavoro verrĂ svolto in modo gratuito. Il maxi richiama riguarderĂ ben 211.581 veicoli negli Stati Uniti.

La Dodge Durango 2022, prodotta dal 23 agosto 2021 al 9 dicembre 2022, è nell’elenco, con 53.167 esemplari. Spiccano, nella lista, anche altre 157.890 esemplari del Ram 2500 del 2022, realizzati tra il 14 aprile 2021 e il 7 dicembre 2022, insieme a 524 copie del Ram 3500 del 2022, assemblato dal 21 aprile 2021 al 25 novembre 2022. La decisione di effettuare un richiamo è stata presa alla fine del mese di aprile 2024.