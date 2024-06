Chi era più ricco Gianni Agnelli o Silvio Berlusconi? Il dato sorprende tutti

Sono stati due degli imprenditori più potenti al mondo. Il confronto tra Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi vi lascerà a bocca aperta.

Nel mondo dell’imprenditoria vi sono poche leggende e da italiani dovremmo andare fieri di quello che sono riusciti a costruire Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi. Nessuno dei due proveniva dai bassifondi, ma sono stati in grado di aumentare le loro ricchezze, prendendosi dei grossi rischi. Gianni Agnelli ha portato avanti con determinazione le società della famiglia.

L’Avvocato, come era noto nell’ambiente, è stato uno dei personaggi più importante del Belpaese. Le ricchezze della famiglia più chiacchierata d’Italia partirono da Giovanni Agnelli, nonno di Gianni, imprenditore, politico e militare italiano. Figlio di Edoardo Agnelli e di Aniceta Frisetti, Gianni ha guidato la FIAT ad una nuova era. La prematura scomparsa del padre lo responsabilizzò. Creò un vero e proprio impero in un momento storico dove in Italia era ancora possibile fare dei miracoli economici.

Il patrimonio dell’Avvocato fu addirittura soprannominato: “L’oro del senatore”, in riferimento alla sua posizione da Paperone de Paperoni. L’oro di Gianni Agnelli venne depositato in una banca a Basilea, per poi essere spostato nel dopoguerra a Ginevra, in Svizzera. Questo tesoro lasciato agli eredi si aggirava intorno ai 20 miliardi di euro, di cui 10 miliardi era il valore dell’oro degli Agnelli, e l’altra metà si sostanziava in una collezione d’arte. Cifre che, aziende a parte, fanno girare le testa.

La posizione della famiglia Berlusconi

Silvio ha lasciato i suoi discendenti in una posizione altrettanto invidiabile. Secondo Forbes, Silvio Berlusconi, prima della scomparsa aveva accumulato un patrimonio di 7,1 miliardi di dollari, era il 352esimo uomo più ricco del mondo e il terzo più ricco d’Italia. La cassaforte dell’ex premier era rappresentata dalla holding Fininvest, che detiene il reparto azionario della famiglia ed era controllata al 61% da Silvio Berlusconi.

Il restante era diviso tra Marina e Pier Silvio hanno il 7,65% a testa, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora hanno raccolto le loro quote (21,4%) in una società comune. L’ultimo bilancio divulgato nel 2021 dalla società parlava di 4,9 miliardi di patrimonio netto, la quota dell’ex presidente del Consiglio ammontava a quasi 3 miliardi. Vanno poi considerate le partecipazioni in Mediaset, Mondadori (53,5%), Banca Mediolanum (30%) e Fininvest. Pensate che solo le case dell’imprenditore lombardo hanno un valore che si aggira intorno ai 100 – 150 milioni. Quindi Gianni Agnelli aveva un patrimonio superiore, ma partiva anche da basi familiari molto più solide.