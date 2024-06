Auto ad idrogeno, quanto dovrete spendere per 100 km? La cifra è ridicola

Le auto ad idrogeno sono sulla bocca di tutti come concorrenti delle EV, ma quali sono i reali costi su una distanza 100 km? Ecco la verità.

In una industria dell’Automotive sempre più in crisi tra tante offerte proibitive che stanno immobilizzando il mercato vi sono due modelli di auto ad idrogeno che stanno facendo discutere. La Toyota Mirai parte da 66.000 euro ed è l’ammiraglia che non ti aspetti. La sua diffusione è stata sin qui limitata, principalmente, a causa di una mancanza di colonnine di ricarica.

Il SUV Hyundai Nexo, invece, presenta un costo di circa 70.000 euro, un’autonomia di 666 Km e 5 anni di garanzia con chilometraggio illimitato. In Italia sono attivi, per ora, solo due distributori. Uno si trova a Bolzano, gestito dall’Istituto per le Innovazioni Tecnologiche, e uno a Mestre inaugurato dall’Eni a giugno 2022. Le auto ad idrogeno hanno bisogno di un rifornimento occasionale in strutture specifiche, una volta terminato il gas. L’idrogeno costa circa 10 euro al Kg e ciò corrisponde ad una spesa di soli 10 centesimi a km.

Sono una soluzione reale per l’ambiente. Le FCEV non hanno bisogno della ricarica come le batterie a ioni di litio. Si tratta di energia autoprodotta che sfrutta il processo chimico dell’elettrolisi inversa. Ci investirà anche la Ferrari? L’idrogeno si trasforma in energia elettrica direttamente a bordo, usando le celle a combustibile e sprigionando solo vapore acqueo. Quando le cariche del gas a bordo sono terminato si ha bisogno di un distributore. E qui iniziano i dolori perchè su questa tecnologia sono caricati tutti i normali oneri e tasse, arrivando anche dai 10 euro iniziali ai 13,7 euro per kg.

Auto ad idrogeno, il dato su 100 km

Sulla base dei dati sopracitati è complicato immaginare una reale diffusione di questa tecnologia. Già le auto elettriche stanno facendo una clamorosa fatica in Italia. Sulle colonne di AlVolante.it è emerso, dopo un test, che la Mirai è riuscita nell’impresa di completare 1.003 km con un solo pieno di idrogeno. Secondo quanto riportato, il consumo medio è stato di 0,55 kg per 100 km, con un pieno equivalente di 5,6 kg di idrogeno.

Un’auto ad idrogeno che, nel distributore di Bolzano, viene ricaricata con 13,7 euro per kg per coprire 100 km impiegherebbe una cifra di circa 7,5 euro, in base ai dati attuali. Sarebbe un ottimo compromesso ma senza una capillare diffusione su tutto il territorio dei punti di rifornimento avrebbe poco senso investire in una FCEV.