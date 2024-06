Arriva la Fiat 500 Lamborghini: muscolosa e sotto il cofano c’è un mostro

Ottenere le performance di una Lamborghini a bordo di una FIAT 500 sarebbe una impresa titanica per qualsiasi preparatore, ma scoprirete come hanno trasformato una utilitaria in un mostro da 580 cavalli.

Al mondo succedono cose meravigliose in materia di progetti su quattro ruote. Vi sono appassionati con un pizzico di follia che non hanno paura a sperimentare il vero progresso termico. Si perché non c’è da sorprendersi che, in un mondo che sta andando sempre più nella direzione dell’elettrico, vi sia qualche preparatore che sceglie di montare un motore V12 in una carrozzeria modificata di una vecchia Fiat 500.

Fateci sognare, ancora per qualche tempo, in pace. Finché l’animo dei puristi non sarà sopito del tutto dai proclami sull’elettrico vi saranno ancora appassionati, prima ancora che tecnici, che vogliono divertirsi in officina. In questo caso si tratta di un’opera che supera il concetto di sperimentazione, ma di un lavoro artistico curato nei minimi dettagli. Nel momento in cui si uniscono due leggende assolute dell’Automotive il risultato non può che essere curioso.

La vecchia Fiat 500 è un’auto spettacolare per concetti che sono stati, in salsa moderna, riproposti con la nuova serie. La city car piemontese ha trasformato la mobilità con un look bombato, fuori dal comune. Di fatto si tratta di una icona senza tempo che ha impreziosito il lungo elenco di eccellenze nostrane all’estero. La Lamborghini con i suoi motori V12 non merita nemmeno presentazioni. La fusione tra questi due esempi di perfezione ha portato alla creazione di un progetto piuttosto maschio. Non si era mai vista una FIAT 500 così cattiva.

La Fiat 500 con un cuore Lamborghini

Sotto il cofano della 500 che vedrete in basso nel video del canale YouTube Dave si nasconde un potente 12 cilindri da 6.2 litri, proveniente da una Lamborghini Murcielago. Con 580 CV, tradotti in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, la supercar del Toro ha fatto la storia. Metteteci paraurti allargati, minigonne esagerate e prese d’aria ingrandite e avrete un brivido lungo la schiena, osservando questa Fiat.

La Fiat 500 Lamborghini vanta, inoltre, cerchi in lega da 20 pollici di diagonale e una carrozzeria che completa un mostro come pochi nella storia della casa del Lingotto. Non potrebbe mai avere una omologazione stradale, ma ha lasciato tantissimi appassionati a bocca aperta. La vettura è curata in ogni minimo dettaglio per creare un bolide speciale. Il prezzo finale? Secondo alcune stime la Fiat 500 Lamborghini supera il milione di euro.