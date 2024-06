Quali sono le auto che si svalutano meno? Queste quelle da comprare

La perdita di valore di un’auto può diventare un grande problema, ed oggi vi parleremo di quelle che resistono meglio al tempo.

Se state pensando di acquistare un’auto, è bene prendere informazioni su ciò che riguarda il loro valore, e su quanto ne perde durante il tempo. In base a varie caratteristiche, una vettura può avere una durata più o meno lunga, e soprattutto, un valore residuo nel momento in cui si decide di venderla. Ad esempio, le vetture ad emissioni zero, di qualsiasi marca o modello, sono quelle che si svalutano più in fretta, a causa dell’alta usura delle loro batterie.

Dopo solo pochi anni dall’acquisto, le auto elettriche perdono il 20% del valore in più rispetto a quelle a benzina, o dotate, in generale, di motori endotermici. Quelli a benzina sono i modelli che, in generale, si svalutano in più tempo, ed ora vi mostreremo nel dettaglio quali sono le vetture che maggiormente resistono e che mantengono più il loro prezzo.

Auto, ecco quelle che si svalutano meno in assoluto

Sul sito web “AlVolante.it“, è stata riportata una classifica molto interessante, dalla quale è emerso che la Mini 3 Porte è l’auto che si svaluta meno in assoluto tra quelle a benzina. Pensate che, dopo cinque anni dall’acquisto, mantiene sino al 68% del suo prezzo iniziale, il che significa che è quella che maggiormente resiste all’incedere del tempo. Dunque, se avete intenzione di acquistare una vettura che possa essere ancora ben vendibile al termine del vostro utilizzo, vi consigliamo di puntare su di lei.

Passando ad analisi più specifiche, dopo 3 anni l’auto che si svaluta meno è l’Audi A1 Sportback, che tiene l’81% del proprio prezzo. La Mini si conferma al top ed è seconda in questa speciale graduatoria, della quale il podio viene completato dalla Volkswagen Polo. In generale, parliamo di vetture di piccole dimensioni, perfette per la città, e sono loro quelle che mantengono meglio il loro prezzo, anche dopo diversi anni di utilizzo.

Non vanno a gonfie vele le cose per un altro tipo di motore termico, dal momento che le vetture a gasolio perdono parecchio del loro valore dopo solo pochi anni, anche se non tanto quanto le elettriche. Le tante limitazioni legate alle emissioni inquinanti stanno facendo parecchio male ai motori diesel, e difficilmente la situazione cambierà in futuro, se non in peggio. Vedremo cosa accadrà nei prossimi anni.