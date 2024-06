L’importanza della scelta di un meccanico di fiducia: le conseguenze possono essere devastanti

Il meccanico è un professionista che ha in mano la vostra auto ma anche la vostra vita. Un risparmio non ha alcun senso e ora capirete i motivi.

Affidarsi al primo meccanico che passa può arrecare dei danni impressionanti alla vostra vettura. Per una persona esperta bastano pochissime ore per accertarsi dell’entità del danno. Un meccanico di fiducia consente di risparmiare tanto tempo e anche soldi in un momento storico dove il risparmio è diventato un obbligo per molti italiani.

In caso di incidente poi potrà indirizzarvi verso le scelte migliori in materia di pezzi di ricambi e altri componenti come le gomme. La passione è tutto in un lavoro in officina. Solitamente quando un lavoro non lo si conduce, esclusivamente, per soldi c’è anche tanta competenza ed onestà.

Le esigenze di chi cerca un meccanico affidabile sono spesso in contrasto con le richieste economiche. Un servizio di qualità, raramente, è a buon mercato ma può essere al giusto prezzo. Non è possibile avere il massimo e pagare poco, ma il nostro consiglio è di stare molto attenti alle conseguenze di un lavoro meccanico inadeguato.

Quando si ha un’auto di qualità uno degli aspetti più scoraggianti è quello di trovare un professionista che sulla base della qualità del nostro mezzo voglia lucrare. In caso di errore le conseguenze possono essere molto pesanti. Si può arrivare a perdere tanto tempo, ma anche l’esborso economico può essere un fattore preoccupante. Ecco cosa è accaduto al proprietario di questo motore WRX.

Che guaio per questa Subaru

Nel video del canale YouTube I Do Cars è emersa una amara verità sulle riparazioni. Il boxer-four turbo FA20DIT di una Subaru WRX del 2016 ha un bel aspetto solo in apparenza perché una volta smontato c’è una un’abbondanza di trucioli metallici che non rappresentano mai un buon segnale. Il meccanico Eric ha scoperto problemi anche nelle teste e nell’area della catena di distribuzione. Sapete quanto guadagna un meccanico di F1?

Sono stati intaccati gli alberi a camme e questo significa che il metallo è entrato nel sistema di lubrificazione e si è diffuso in tutto il motore, raschiando le delicate parti mobili. Il lavoro del precedente meccanico era stato molto approssimativo, lasciando dei danni enormi. Togliendo la coppa dell’olio si rivelano ancora più i trucioli di metallo, oltre ad un enorme pezzo di anello del pistone. Non è originario della vettura, come se fosse stato dimenticato dopo la riparazione.

I pistoni non sono in buone condizioni. È probabile che alcuni pezzi semplicemente non siano stati ripuliti prima che il motore fosse rimontato. Questo video è un monito per tutti coloro che pretendono di risparmiare in officina.