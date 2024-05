Leclerc, la reazione dopo il trionfo è inaspettata: guardate com’è tornato a casa (VIDEO)

Charles Leclerc, oltre ad essere un talento purissimo, non ha perso quello spirito genuino che è tanto apprezzato dai tifosi della Ferrari.

Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monaco al settimo tentativo in Formula 1. Se i primi anni erano stati condizionati da problematiche tecniche ed errori strategici, quando ha avuto in dote un’auto da P1 è sembrata nascere una vera e propria maledizione sul numero 16. La sfida del Principato nasconde sempre tante insidie, a maggior ragione su wing car dalle dimensioni spropositate.

Nel circus Charles debuttò sull’Alfa Romeo C37 e perse la possibilità di completare la gara a punti, a causa del fallimento del suo impianto franante. Finì la sua corsa alla Nouvelle Chicane dopo un botto clamoroso. Al debutto sulla Ferrari, invece, il monegasco ha avuto pochi ritiri, ma uno occorse a Monaco a causa di una rimonta finita male. In quel caso in qualifica era stato fatto un disastro assoluto.

L’edizione 2020 fu saltata a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Nel 2021 Leclerc avrebbe potuto vincere, dopo la conquista della pole position, ma un incidente nel finale causò un problema tecnico che impedì al pilota di prendere parte alla sfida.

Dopo un giro di ricognizione la Rossa si fermò, GP a causa del cedimento della trasmissione, lasciando i fan sugli spalti a bocca aperta. Dopo il disastroso epilogo del 2021, gli unici risultati positivi sono stati un 4° posto nel 2022, dopo una strategia suicida, mentre nel 2023 Leclerc era arrivato sesto.

I festeggiamenti di Leclerc

Charles si è tolto un peso enorme, tagliando il traguardo in prima posizione nel suo GP di casa. Un trionfo molto importante anche in termini di graduatoria mondiale. Il numero 16, infatti, si è riportato a 31 punti dalla vetta. Max Verstappen ha concluso la sfida al sesto posto. Ecco come è emerso il talento di Leclerc in FDA. La Rossa si è riportata a 24 punti dalla Red Bull Racing in classifica costruttori.

Charles Leclerc casually cycling home after winning the Monaco Grand Prix 😂 pic.twitter.com/dWE08HF8Nv — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 27, 2024

Dopo i festeggiamenti sul podio e con gli uomini della Scuderia Charles è stato beccato tornare a casa in bicicletta, dopo aver vinto il Gran Premio di Monaco. Prima si è tuffato nel porto con Frederic Vasseur e poi ha montato sulla sua bici per ritornare nella sua dimora. Il video ha fatto il giro del web.

Charles stava ascoltando un vocale mentre pedalava sulla salita. Sul profilo Twitter Ferrari News è emerso il video clamoroso che ha fatto emergere tutti i dettagli della scalata. Charles, naturalmente, è sembrato sorridente dopo la vittoria.