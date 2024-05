Dove vive Mick Doohan? E’ una reggia che vi lascerà senza parole

Vi sono campioni che si contornano dei loro cimeli per creare delle vere e proprie dimore dei sogni. Date una occhiata alla residenza di Mick Doohan.

Michael Sydney Doohan, per tutti noto come “Mick” ha vinto 54 gare in 137 gare disputate nella classe 500. In pochi possono vantare i suoi numeri. Ha conquistato 5 Mondiali di fila, un traguardo raggiunto solo da Valentino Rossi a cavallo tra le esperienze in Honda e Yamaha. Il Dottore è stato l’erede del nativo di Brisbane per la casa dell’ala dorata.

A differenza di Valentino Rossi il centauro australiano non ha mai tradito la casa di Tokyo. Tutta la sua carriera è ruotata intorno ai successi sulla NSR. Mick incominciò a vincere a raffica in Australia, conquistando il campionato mondiale Formula TT.

Nel 1987 conquistò un podio nella gara giapponese sul circuito di Sugo dove partecipò come wildcard, per poi passare al campionato mondiale Superbike, dove nel 1988 salì sul primo gradino del podio in una gara in Giappone ed entrambe quelle in Australia.

In seguito fu attirato dal fascino sella classe 500 e da un contratto faraonico con la casa di Tokyo. Ha esordito nel Motomondiale nel 1989 con una Honda NSR 500. Dopo un primo anno di rodaggio, condito da un solo podio, ha inanellato una terza piazza nel 1990 e due medaglie di bronzo nelle successive due stagioni. Ha rischiato l’amputazione di una gamba a causa di un crash terrificante, avvenuto in occasione del GP d’Olanda sul circuito di Assen nel 1992.

La dimora di Doohan

Dopo un lungo periodo di rieducazione e grazie all’aiuto di medici come Claudio Costa, è ritornato in top class e conquistò cinque volte consecutive il Campionato Mondiale della classe 500 tra il 1994 e il 1998.

Un altro terrificante crash nel 1999 mise fine alla sua brillante carriera. Nel 1997 marcò il record di 12 vittorie in una sola stagione nella classe regina, che è durato fino al Gran Premio della Comunità Valenciana 2014, quando Marc Marquez, sempre su Honda, registrò 13 successi. Ecco cosa ha consigliato l’australiano al catalano.

Mick Doohan vive nella sua Gold Coast in Australia insieme alla sua famiglia. Nel video del canale YouTube Riding is in my blood potrete osservare il salone con i cimeli, le parti esterne e l’incredibile garage del pentacampione. Tra le sue vetrine spicca la protesi con la riproduzione ossea della sua gamba. Non manca anche un elicottero per spostarsi, agevolmente, dal sud di Brisbane.