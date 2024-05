F1, conoscete l’emoji WhatsApp che cambia colore? Stenterete a credere alla trovata Mercedes

La Mercedes non sta ottenendo buoni risultati in questa annata in F1, ma in quanto a soluzioni stravaganti la W15 non sta tradendo le attese.

George Russell e Lewis Hamilton non sono ancora riusciti a salire sul podio nel 2024. Basterebbe questo dato per riconoscere lo stato di crisi in cui versa la Stella a tre punte. Dopo aver dominato dal 2014 al 2021 nella graduatoria costruttori, il team anglo-tedesco non è riuscito a tenere il passo della Red Bull Racing. Nella scorsa annata almeno arrivò un secondo posto davanti di pochissimi punti alla Scuderia Ferrari.

Gli stravolgimenti tecnici di questa annata non hanno reso. Lewis Hamilton è passato dall’essere in lotta alle spalle delle RB nel 2023 a ritrovarsi a cogliere al massimo una sesta piazza. Non è andata meglio all’ex Williams, George Russell, arrivato nel peggior momento storico della squadra con sede a Brackley. Non sorprende la scelta del 7 volte iridato di lasciare la Mercedes a fine anno di sposare il progetto della Rossa.

Troverà un ambiente ambizioso e qualche membro che conosce da tempo. Lewis, naturalmente, vorrà puntare a tornare sul primo gradino del podio. Risultato che gli manca dal Gran Premio di Jeddah del 2021. La mancata conquista dell’ottavo riconoscimento iridato ha lasciato più di qualche tossina nella mente dell’anglocaraibico. I tifosi della Ferrari sperano che possa tornare a fare la voce grossa a bordo dell’erede della SF-24.

L’emoji della Mercedes W15

Vi basterà fare un salto sulla lista di emoji di WhatsApp per scoprire l’innovativa soluzione realizzata ad hoc per la vettura di Formula 1 della Stella a tre punte. Will Cathcart, responsabile di WhatsApp, come riportato su FP.it ha dichiarato: “Anno dopo anno WhatsApp sta guadagnando terreno negli Stati Uniti perché le persone vogliono un modo privato e sicuro per comunicare tra le varie piattaforme. WhatsApp non è solo il modo migliore per chattare su una gara con gli amici di tutto il mondo, ma anche all’interno degli Stati Uniti, e siamo entusiasti di celebrare questa crescita insieme alla Mercedes e all’Empire State Building”.

Mercedes ha rilasciato l’emoji personalizzata della sua vettura di F1. “Negli ultimi anni, sia il nostro sport che WhatsApp hanno intrapreso un percorso di crescita impressionante negli Stati Uniti – ha spiegato il t.p. Toto Wolff – la partnership tra noi come team e WhatsApp, il nostro partner ufficiale di messaggistica, è quindi naturale.

Ci affidiamo quotidianamente a WhatsApp per la privacy e la sicurezza che offre alle nostre comunicazioni, che sono fondamentali in F1. È fantastico celebrare la nostra collaborazione con diverse iniziative a NY che certamente faranno parlare di loro”.