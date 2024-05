Lutto nel mondo dei motori: è un dramma terribile, si è spento il noto pilota

Andrey Kudryashov ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è deceduto il 18 maggio 2024. Il pilota russo è scomparso all’età di 32 anni.

Il Motorsport rappresenta, da sempre, una opportunità clamorosa per tanti giovani con il pallino della velocità. E’ un mondo che per sua stessa natura va molto veloce. L’elenco di piloti che per avversità varie hanno lasciato questo pianeta troppo presto è molto lungo e continuerà sempre a crescere. Il fascino delle corse, da sempre, ha mietuto vittime illustri.

Stavolta è stato un male incurabile a spezzare la vita di un giovane talentuoso. Forse sarebbe stato meglio uno schianto immediato nel suo terreno da caccia che una sofferenza lenta ed acuta. Andrey Kudryashov aveva anche la cittadinanza polacca e si è era fatto notare nell’ambiente delle corse già da giovanissimo. Kudryashov è diventato famoso nel 2009, dopo aver vinto il campionato russo under 19. Lo stesso anno Kudryashov è arrivato terzo al Campionato russo Under 21 individuale.

L’anno successivo Kudryashov ha affrontato la qualificazione al Gran Premio dello Speedway 2011 e nel quarto round di qualificazione ha segnato 7 punti per qualificarsi per la gara-off prima di essere eliminato. Ha preso parte al Campionato Mondiale Individuale Junior di Speedway 2010 a Danzica, arrivando in semifinale, tenutasi il 26 giugno a Landshut. Ha partecipato al Campionato Europeo Individuale Junior di Speedway 2010, finendo 7 ° nella semifinale a Rawicz in Polonia.

La scomparsa di un campione

Nel 2011 la carriera del russo è esplosa quando ha trionfato nel campionato mondiale Under 21 a squadre di Speedway con i compagni di squadra Artem Laguta, Vitaly Belousov, Ilya Chalov e Vladimir Borodulin, che si è svolto sulla sua pista di casa allo stadio Trud di Balakovo.

Kudriashov ha vinto il campionato nazionale russo nel 2015. Ha conquistato il titolo nazionale in altre tre occasioni nel 2017, 2018 e 2019. Il Gran Premio dello Speedway a Landshut si è aperto sabato sera con un minuto di silenzio. Tante leggende ci hanno lasciato nelle ultime settimane.

E’ stato l’ultimo omaggio da brividi in onore di Andrey Kudryashov, scomparso il 18 maggio. Kudryashov è stato costretto a ritirarsi dalle gare di Speedway nel gennaio 2023 quando gli è stata diagnosticata la malattia.

Si è sottoposto a tantissime cure e gli è stata anche amputata una gamba. Le nostre condoglianze e la nostra solidarietà vanno ai conoscenti e alla famiglia. Rimarrà indelebile quel bronzo conquistato con la Russia nella Coppa del mondo Speedway nel 2017.