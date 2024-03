Lutto nel mondo dei motori: è morta una leggenda delle corse

Un lutto tremendo colpisce il mondo dei motori e lascia tutti sgomenti, a causa della scomparsa di un grande che ha scritto la storia.

Il mondo del motorsport è spesso colpito da tragedie, con grandi personaggi che ne hanno fatto la storia che ci lasciano per sempre. Oggi piangiamo la morte di un pilota che scrisse una pagina importante per il proprio paese, che di certo non aveva una grandissima tradizione, perlomeno a livello di piloti e non di costruttori, nella disciplina in cui si era imposto.

Il lutto che ha colpito il mondo delle corse è destinato a lasciare un segno indelebile, dal momento che personaggi di questo tipo non verranno dimenticati in fretta. Purtroppo, l’uomo che ci ha lasciati è stato colpito da una terribile malattia, che come ben saprete, lascia ben poche speranze a chi ne rimane afflitto. Andiamo a vedere di chi si trattava e cosa è accaduto.

Lutto, se n’è andato un grande della Dakar

C’è una notizia drammatica per il mondo dei rally e della Dakar, ma anche per il motorsport in generale. Il lutto ha colpito una leggenda delle corse, ovvero Kenjiro Shinozuka, che si è spento all’età di 75 anni. Al contrario di quanto accade spesso per personaggi legati alle gare, non si è trattato di una morte avvenuta in pista o durante una competizione, ma legata ad un problema di salute che si trascinava da tempo.

Il giapponese era infatti malato di cancro al pancreas, che come sappiamo, sin dal momento della diagnosi lascia ben poche speranze di sopravvivenza a chi ne risulta colpito. La carriera di Shinozuka è stata un crescendo incredibile, dal momento che, nel 1971, era entrato in Mitsubishi ma non in qualità di pilota.

Il giapponese lavorava nel brand come impiegato, per poi passare al ruolo di venditore. In seguito, divenne un meccanico nelle competizioni di rally, nel quale il marchio del Sol Levante ha sempre avuto una storia di successo.

La prima gara importante a cui prese parte fu la Parigi-Dakar del 1986, quando ancora si percorreva lo storico percorso con partenza dalla capitale francese ed arrivo in quella del Senegal. Con la Mitsubishi Pajero, ottenne uno splendido terzo posto nel 1987, dimostrando di avere delle doti davvero notevoli ed in cui pochi credevano.

Da quel risultato, in molti iniziarono a tenerlo d’occhio, perché si era capito che il pilota nipponico sarebbe potuto diventare una sorta di punto di riferimento per il futuro. L’impresa sarebbe infatti arrivata qualche anno dopo, quando entrò nella storia a tutti gli effetti.

Divenne il primo pilota giapponese a vincere la Dakar nel 1997, al volante di una Mitsubishi Pajero Evolution al fianco di Henri Magne, che lo accompagnò in questa avventura nel ruolo di copilota. Riuscì così a battere i compagni di squadra che si dovettero accontentare del secondo e terzo posto, per un’impresa mai dimenticata. Tutta la nostra redazione esprime le più sentite condoglianze per il dramma che si è appena verificato al pilota.