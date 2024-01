Incidente terrificante, la manovra gli costa caro: l’auto finisce nella frana

Ogni giorno, nel mondo, avvengono diversi incidenti stradali. Alcuni sono, davvero, spaventosi. Ecco cosa è accaduto a quest’auto.

Quando vi calate nell’abitacolo della vostra auto dovreste sempre prestare una attenzione massima. Una volta messo in moto il veicolo bisogna avere la consapevolezza di poter arrecare dei danni non solo a voi stessi ma anche alle altre persone in auto e agli altri automobilisti e pedoni. I crash sono in aumento ed è un fenomeno globale.

Nonostante la sicurezza in auto, grazie alle moderne tecnologie, sia cresciuta in modo esponenziale, si continuano a verificare situazioni pericolose. L’uso smodato dei telefoni e di apparecchiature in auto connesse a internet non hanno fatto altro che distrarre, ulteriormente, i conducenti. Sarebbe il caso di dire che less is more. Si tratta di una tendenza di pericolosità sempre più in aumento. In Italia, nonostante i tanti limiti, il quadro è nerissimo.

I dati del 2023 saranno allineati a quelli del 2022 che hanno messo in luce una media di 5,4 morti ogni 100mila abitanti e, naturalmente, nei grandi comuni le cose sono ancor più preoccupanti. Negli anni precedenti, caratterizzati dalla pandemia e dalle limitazioni alla circolazione, la situazione era, leggermente, migliorata. Naturalmente con il liberi tutti, i morti sono tornati ad essere una costante sulle nostre strade.

La città con la media peggiore è Messina, con 6,8 morti per 100mila persone e un aumento del 50% rispetto al 2019. Sulla stessa linea anche Catania e Bologna con percentuali di mortalità elevatissime. A volte potrebbe essere l’inesperienza a giocare un ruolo decisivo in un incidente. Le regole del CdS parlano chiaro, ma nonostante tante campagne di prevenzione e multe le cose non tendono a migliorare. Come detto si tratta di un fenomeno globale che riguarda anche altre realtà meno popolose dell’Italia.

Crash spaventoso, auto nel burrone

Nel post Facebook in basso vedrete una Kia Spectra 5, una berlina media della casa coreana che è immessa in commercio in alcuni mercati specifici occidentali e negli USA. La vettura, secondo quanto annunciato dalla polizia, ha terminato la sua corsa in una grande voragine. Stavolta un ladro in fuga non si è reso conto delle barriere e dei segnali di chiusura nel tratto di Sandlake Road in Oregon, messi dopo una pesante frana.

Lo sceriffo della contea di Tillamook, nello Stato americano, ha affermato che la Kia era stata rubata dal viale del legittimo proprietario. A quel punto il malvivente si è dato alla fuga. E’ arrivata una chiamata all’ufficio dello Sceriffo intorno alle 8:00 del mattino del 21 gennaio per un’auto “capovolta e in fiamme”. Sono subito corse le forze dell’ordine e i soccorritori e hanno trovato la Kia capovolta.

Il cartello di chiusura della strada e la barriera erano stati rimossi. Il ladro si è dato alla fuga. Nell’auto non è stato trovato nulla. Il proprietario della Kia abita a circa 8 km dal luogo del crash e ha chiamato la polizia circa un’ora dopo il botto per denunciare il furto della berlina coreana. Il risveglio non è stato dei migliori perché ha scoperto che l’auto era andata distrutta. Occorre sempre prestare attenzioni ai cartelli stradali, in particolare quelli esposti nei pressi di frane e smottamenti.