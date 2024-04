Ferrari, destino scritto per Sainz: Marko spiffera tutto

Carlos Sainz lascerà la Scuderia Ferrari dopo 4 anni al termine dell’attuale stagione ma non è ancora chiaro dove correrà in futuro.

Carlos Sainz, sebbene abbia cominciato il campionato con il piede giusto, finirà per dire addio alla sua amata Rossa. Finalmente a bordo della SF-24 aveva trovato un feeling ideale, iniziando a cogliere i frutti del lavoro della squadra modenese. Il madrileno è stato accostato a tantissime squadre in vista del 2025, specialmente dopo la vittoria conseguita a Melbourne. Nessuna ancora ha affondato il colpo.

Carlos Sainz, dopo il rinnovo strappato da Alonso in Aston Martin, ha davanti due alternative top e una seconda scelta che potrebbe rappresentare un clamoroso rischio. Hamilton, promesso sposo a Maranello, lascerà il sedile di una Mercedes in caduta libera. Ad oggi la squadra con sede a Brackley non ha più nulla del top team della scorsa era ibrida, se non la tradizione di alcuni manager abituati a vincere, come Toto Wolff.

La strada più sicura, in termini tecnici, è quella che porta alla Red Bull Racing. La squadra con sede a Milton Keynes è il sogno di tutti coloro che hanno ambizioni di vittorie e titoli mondiali.

Nonostante la presenza ingombrante di Max Verstappen, la seconda guida Sergio Perez si sta ritagliando uno spazio importante. Dopo una altalenante stagione 2023 il messicano sembrava destinato ad essere sostituito. Ha cominciato alla grande il campionato 2024, convincendo la dirigenza a poter continuare ad avere un ruolo di primo piano.

L’ammissione di Marko su Sainz

Ad oggi la Red Bull Racing è abbastanza coperta e non avrebbe bisogno di un nuovo pilota. Se Ricciardo sta deludendo nello junior team, alla finestra, vi sarebbe il giovane Liam Lawson. Lo stesso Yuki Tsunoda sta crescendo a vista d’occhio. Sainz, però, sarebbe destinato ad un altro team in ascesa in futuro. “Ci parliamo, sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1, ma ha un’offerta molto redditizia da parte dell’Audi che non possiamo superare né eguagliare. Conosciamo Carlos dai tempi della Toro Rosso, quando era compagno di Max, e ricordo che gli fece davvero male quando noi della Red Bull scegliemmo Verstappen e non lui“, ha ammesso Marko alla testata austriaca Kleine Zeitung.

L’offerta sarebbe quella che Sauber ha messo sul piano in vista di un pluriennale. Nel 2026 arriverà Audi e ad Hinwil stanno progettando un futuro all’altezza delle ambizione del marchio dei Quattro Anelli. Marko ha ribadito che nessuna decisione è ancora stata presa su Perez o Sainz, ma la proposta più allettante per ora sarebbe quella della casa teutonica.