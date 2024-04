F1, in Mercedes torna lo storico rivale di Hamilton? Sono tutti scioccati

La squadra anglo-tedesca ha sempre avuto tra le sue fila un campione del mondo da quando è tornata nel circus. Ci sarà un clamoroso ritorno in F1?

La Mercedes sarà costretta a salutare Lewis Hamilton dopo 12 entusiasmanti stagioni. Le ultime non sono state condite da successi a causa di monoposto poco competitive, ma nella scorsa era ibrida il talento di Stevenage ha conquistato ben 6 riconoscimenti iridati.

Negli ultimi 10 anni a battere Lewis Hamilton sono stati solo Max Verstappen e Nico Rosberg nel 2016. Il tedesco dopo il successo ottenuto a sorpresa decise di appendere il casco al chiodo.

La Mercedes gli propose un rinnovo contrattuale a cifre in linea a quelle del #44, ma il campione preferì dedicarsi alla sua famiglia. Una scelta simile l’ha compiuta anche il quattro volte iridato, Sebastian Vettel dopo le esperienze in Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari e Aston Martin.

La Stella a tre punte modellò il grande ritorno in F1 sulla base dell’esperienza di Michael Schumacher e la gioventù di Nico Rosberg. Quest’ultimo non tradì le attese e nonostante avesse affrontato gli unici due piloti in grado di issarsi al vertice delle graduatori mondiali con 7 titoli, riuscì a non sfigurare.

Con merito fu in grado di battere Lewis Hamilton. All’orizzonte la Mercedes dovrà affrontare una difficile scelta. Puntare su un talentino come Antonelli o un usato stagionato come Sainz. Toto Wolff ha parlato di una scelta azzardata. E se in F1 tornasse uno tra Vettel e Rosberg?

Mercedes, la scelta di Rosberg

Nico Rosberg si è ritirato, nel 2016, a soli 31 anni. Il 38enne tedesco non ha alcuna intenzione di tornare nell’abitacolo. “Ho finito con quello! Anche se ci sarebbe un’opportunità alla Mercedes – ha confessato Rosberg a Sky Sports – Fernando compirà 43 anni tra un paio di mesi, e vederlo guidare ancora al massimo livello è incredibile. È solo perché è uno dei migliori piloti di tutti i tempi che è in grado di farlo“.

Il tedesco è convinto che Kimi Antonelli sarà la superstar del futuro. “Lewis forse era ancora il migliore sulla griglia. Ma ora, l’inizio della stagione è stato un po’ più difficile“, ha spiegato Rosberg. Il campione tedesco è convinto che vi possano essere delle opportunità in Ferrari per il 44, ma per quanto riguarda il suo ruolo in Mercedes non ha alcuna intenzione di tornare nell’abitacolo. Vettel sembra dello stesso avviso. La rosa di piloti per Wolff è sempre più ristretta.