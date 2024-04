Hamilton, l’ombra del suicidio: il tragico racconto che lascia i fan senza fiato

Lewis Hamilton sta attraversando una fase molto complessa. Non è l’unico in famiglia a vivere un momento molto complesso.

Lewis Hamilton sta vivendo una stagione tribolata in attesa di balzare nell’abitacolo della Ferrari. Il fenomeno di Stevenage, infatti, ha già annunciato che a fine anno lascerà la Mercedes per approdare a Maranello. Pur non vincendo una gara da quando è stato sconfitto nel 2021 da Max Verstappen, il 7 volte iridato ha compiuto una scelta molto ardita ma che potrebbe risultare vincente.

Se Lewis non se la sta passando bene in Mercedes, le cose stanno andando molto peggio a suo fratello Nicolas. Il giovane, nato dalla relazione di Anthony Hamilton con la sua seconda moglie, è affetto fin dalla nascita da paralisi cerebrale.

Grazie ad un carattere forte è riuscito ad alzarsi da una sedia a rotelle e ha lottato ogni giorno per una vita normale. Per di più, proprio come Lewis, ha manifestato il desiderio di correre in auto da corsa, diventando un pilota.

Dopo anni di rieducazione motoria, palestra e piscina, all’età di 17 anni è riuscito, senza alcun aiuto, ad avere una mobilità autonoma. Per Lewis suo fratello minore è stata una fonte di ispirazione. Il ragazzo è arrivato a gareggiare, nel 2011, nella Renault Clio Cup UK, una categoria piuttosto complessa.

Ha continuato, nel 2013, ha prender parte al Campionato Europeo Turismo con una SEAT León Supercopa da 300 cavalli. Di sfide ne ha affrontate diverse, anche in qualche tappa del Campionato Inglese Turismo.

Grave problema in casa Hamilton

Per anni Nicolas è stato tacciato di essere un privilegiato. Ha sempre smentito di essere stato aiutato, finanziariamente, dal fratello per una carriera nel Motorsport. Nicolas è stato costretto a vendere la sua Mercedes C63, un'auto di lusso che descriveva come il suo "orgoglio e la sua gioia", a causa di un problema di debiti. Da qualche tempo è entrato nel tunnel del gioco d'azzardo.

A causa di questa dipendenza il fratello di Lewis ha confessato di aver considerato il suicidio dopo essere precipitato nella depressione ed essere stato costretto a vendere la Mercedes regalatagli dal numero 44.

Ha spiegato Nicolas nel suo nuovo libro di memorie che non poteva permettersi di saldare una grossa perdita senza la vendita della prestigiosa vettura. Ben più allarmante che abbia provato a togliersi la vita a causa del circolo vizioso in cui è piombato.