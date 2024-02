Hamilton, in Mercedes si propone un pluricampione: l’ex F1 spiffera tutto

In Formula 1, sul futuro sostituto di Lewis Hamilton, di notizie ne arrivano ogni giorno. Ecco cosa ha annunciato l’ex driver F1 sul nuovo arrivo in Mercedes.

La casa di Stoccarda è alla disperata ricerca di un fenomeno che possa sostituire un driver in grado di vincere 103 GP in carriera e marcare 104 pole position. Lo scenario attuale prevede una scelta audace. Così l’ha definita il team principal e CEO della Mercedes, Toto Wolff. La squadra anglo-tedesca si è trovata spiazzata dall’operazione Ferrari-Hamilton.

Tutti, a Brackley, pensavano che l’anglocaraibico avrebbe potuto concludere la sua carriera al volante della vettura con la Stella a tre punte a seguito dei 6 trionfi iridati. Dopo aver firmato un contratto biennale, nel 2023, l’anglocaraibico ha scelto di puntare tutto sul nuovo corso Vasseur in Ferrari. Di conseguenza la Mercedes si è ritrovata a dover puntare su Russell e a guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza di Lewis. Una missione quasi impossibile perché i nomi che si sono fatti non sono, minimamente, paragonabili al 7 volte iridato.

Esteban Ocon ha all’attivo una sola vittoria in 7 anni in F1. Carlos Sainz ha debuttato nel 2015 e, a quasi 30 anni, ha collezionato appena due successi, pur militando per McLaren e Ferrari. Mick Schumacher, terzo pilota della casa di Stoccarda, ha ottenuto una manciata di punti in 2 anni in Haas. I giovani dell’Academy, Vesti ed Antonelli, non hanno esperienze in F1. Il promettente talento emiliano debutterà il prossimo anno in Formula 2 con Prema e potrebbe rappresentare un rischio enorme in un top team. Bruciare un ragazzo dalle belle speranze per un fattore di banale fretta potrebbe essere un errore.

Mercedes, due opzioni sul piatto per il dopo Hamilton

I campioni del mondo, in F1, sono tre al momento. Lewis che si è legato, dal 2025, con la Ferrari con un accordo biennale e Max Verstappen che è blindato in Red Bull Racing. L’altro fenomeno corrisponde all’anagrafe spagnola al nome di Fernando Alonso. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza con l’Aston Martin motorizzata Mercedes. Wolff ha già incontrato il suo scopritore Flavio Briatore, ai tempi della Renault nei giorni scorsi, ma oltre all’asturiano, c’è anche un altro nome caldissimo.

Il quattro volte iridato, Sebastian Vettel, potrebbe essere interessato a tornare in azione, dopo il ritiro nel 2022. Il tedesco sull’auto di Stoccarda darebbe un ritorno d’immagine importante. Del resto, nel suo nuovo corso, la Mercedes aveva puntato tutto su Michael Schumacher e il connazionale Nico Rosberg. Il fratello del Kaiser ha ammesso che c’è la volontà da parte di Seb di tornare a correre nel circus. La sua ultima esperienza al volante dell’Aston Martin non è stata positiva.

L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota, ha annunciato che Vettel potrebbe essere tentato dall’idea di rimettersi un casco. “Ho sentito che Sebastian vuole tornare a guidare una vettura“, ha annunciato Ralf. La possibilità che Vettel accetti una proposta in Mercedes o che si proponga direttamente, seguendo le orme di Michael che tornò proprio al volante di una freccia d’argento, dopo il suo ritiro, sono ancora da verificare nel concreto. La frase di Ralf farà sognare i fan del 4 volte iridato.